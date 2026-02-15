ŠTA DALJE? Tri od 20 tačaka mirovnog plana ostaju sporne: Sledeća runda pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha govorio je na Minhenskoj bezbednosnoj konfereniciji o napretku u pregovorima sa Rusijom za okončanje rata, i naglasio da tri od 20 tačaka mirovnog plana ostaju predmet neslaganja.

Sibiha nije otkrio više detalja o spornim delovima mirovnog plana, ali je rekao da Kijev ima predloge za koje smatra da bi mogli biti prihvaćeni, prenosi Gardijan.

"Imamo izvodljive predloge, tako da se u sledećoj rundi zaista nadamo da nećemo slušati dodatna istorijska predavanja. Sada je vreme za akciju, za dela i za konkretne, odlučne korake", naglasio je ukrajinski ministar.



On je potvrdio da će, nakon prethodne dve runde razgovora koje su održane u Abu Dabiju, naredna biti održana u Ženevi sledeće nedelje, prenosi Gardijan.

Sibiha je ocenio da pregovori "napreduju", i u tom smislu pohvalo liderstvo američkog predsednika Donalda Trampa.

On je izjavio da je "bez Trampa nerealno okončati ovaj rat", ali i da Rusija ne pokazuje "nikakve znake spremnosti za ozbiljne pregovore".

"Paralelno, moramo nastaviti da vršimo pritisak na Rusiju i, moramo priznati, još uvek imamo instrumente uticaja", rekao je Sibiha.

Moskva je ranije najavila da će naredna, treća rudna trilateralnih pregovora biti održana u Ženevi 17. i 18. februara, kao i da će pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski ovog puta biti na čelu ruske delegacije, umesto Igora Kostjukova, šefa vojno-obaveštajne službe.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je potvrdio nastavak trilateralnih pregovora u Ženevi iduće nedelje.

Autor: D.Bošković