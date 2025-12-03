AKTUELNO

MIROVNI PREGOVORI SE NASTAVLJAJU U SAD: Amerikanci pozvali ukrajinsku delegaciju u Vašington

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je da je posle pregovora američkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, američka strana pozvala ukrajinsku delegaciju u SAD da bi nastavili mirovne razgovore.

Sibiha je novinarima u Briselu, gde je prisustvovao sastanku Saveta NATO-Ukrajina, rekao da je posle razgovora u Moskvi došlo do telefonskog kontakta između Vitkofa i šefa ukrajinske delegacije, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (NSDC) Rustema Umerova, prenosi Ukrinform.

"Pošto je ovo bio telefonski kontakt, iz bezbednosnih razloga je teško zamisliti da se govori o detaljima ovog sastanka… Predstavnici američke delegacije rekli su da su, po njihovoj proceni, razgovori u Moskvi imali pozitivan uticaj na mirovni proces i pozvali su ukrajinsku delegaciju da u skorijoj budućnosti dođe u SAD kako bi nastavili razgovore", kazao je Sibiha

On je dodao da se trenutno vode konsultacije između šefa ukrajinske delegacije i partnera iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske kako bi se dodatno koordinisali napori i procenio postignuti napredak.

"I zaista smo postigli napredak u mirovnom procesu kao rezultat sastanaka u Ženevi i Majamiju, jer partneri sada rade na dokumentu od 20 tačaka koji je sastavljen tokom razgovora u Ženevi. Takođe želim da potvrdim da je američka delegacija saslušala ukrajinsku delegaciju i dokument se i dalje razvija. Da, postoje najosetljivija pitanja koja su stavljena u zagrade i ostavljena liderima da ih razmotre", rekao je Sibiha.

Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, održali su u utorak petosatni sastanak sa Putinom u Kremlju.

Strane su razmatrale mirovni plan koji je predložio Vašington.

U SAD je 30. novembra održan sastanak između ukrajinske i američke delegacije u vezi sa planom za uspostavljanje mira u Ukrajini.

Prethodni pregovori održani su 23. novembra u Ženevi uz učešće evropskih zvaničnika.

Autor: Iva Besarabić

