TRAMP ODBIO PONUDU TEHERANA: Iran više nema vojsku, ali nisam zadovoljan dogovorom

Predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da je primio novi predlog Irana za okončanje sukoba, ali je istovremeno odbacio mogućnost potpisivanja sporazuma u ovom trenutku.

U obraćanju medijima, Tramp je izneo oštru procenu iranske vojne moći i jasno poručio da ne namerava da traži odobrenje Kongresa za nastavak operacije „Epski bes”.

„Pregovaraju jer su saterani u ćošak”

Na pitanje novinara o novom iranskom predlogu, predsednik SAD je bio direktan, naglasivši da je trenutna pozicija Teherana rezultat potpunog vojnog kolapsa.

„Oni žele dogovor jer, suštinski, više nemaju vojsku. Žele da se nagode, ali ja nisam zadovoljan onim što nude. Videćemo šta će se desiti”, izjavio je Tramp.

Analitičari ocenjuju da ovakva retorika ukazuje na strategiju „potpune kapitulacije” koju Bela kuća očekuje od iranskih vlasti pre nego što se krene u bilo kakvu deeskalaciju.

Sukob sa Kongresom: „Zašto bismo mi bili drugačiji?”

Jedno od ključnih pitanja ticalo se zakonske obaveze predsednika da dobije odobrenje Kongresa nakon 60 dana ratnih dejstava (prema Rezoluciji o ratnim ovlašćenjima). Tramp je odbacio potrebu za takvim korakom, nazivajući ga presedanom koji njegovi prethodnici nisu praktikovali.Tvrdi da drugi predsednici nikada ranije nisu tražili slična odobrenja.Tramp je naveo da se takvi zahtevi smatraju „potpuno neustavnim”.

Naglasio je da je njegova administracija u kontaktu sa Kongresom, ali da formalno odobrenje neće tražiti.

„Niko to nikada ranije nije tražio. Desilo se bezbroj puta, i niko nikada nije dobio takvo odobrenje. To se nikada nije koristilo. Zašto bismo mi bili drugačiji?”, odgovorio je Tramp na pitanje o produženju operacije bez saglasnosti zakonodavaca.

Tramp o operaciji 'Epski bes': Između totalnog uništenja i dogovora sa Iranom

