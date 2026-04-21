AKTUELNO

Svet

TRAMP ODLOŽIO NAPAD NA IRAN! Šokantan obrt nakon molbe iz Pakistana: Čeka se konačan predlog Teherana, ali blokada ostaje na snazi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da će produžiti primirje sa Iranom dok pregovori o trajnom okončanju sukoba ne budu zaključeni. Ova odluka usledila je nakon direktne molbe pakistanskih lidera, dok Tramp poručuje da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti.

Tramp se oglasio na svojoj mreži Truth Social, navodeći da je iranska vlada „ozbiljno podeljena“, što je, prema njegovim rečima, bilo očekivano. Ključnu ulogu u odlaganju vojnih akcija odigrali su pakistanski zvaničnici.

- Na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Šehbaza Šarifa, od nas je zatraženo da odložimo napad na Iran dok njihovi lideri ne izađu sa jedinstvenim predlogom - napisao je Tramp.

Vojska u pripravnosti i nastavak blokade:

Iako je direktni napad za sada odložen, predsednik SAD je jasno stavio do znanja da pritisak ne prestaje. On je izdao naređenje američkoj vojsci da:

Nastavi sa potpunom blokadom Irana.

Ostane u stanju pune borbene gotovosti, spremna da reaguje u svakom trenutku.

- Primirje se produžava do trenutka kada njihov predlog bude podnet i dok se diskusije ne završe, na ovaj ili onaj način - zaključio je Tramp, čime je stavio do znanja da je rok za iranske lidere strogo ograničen.

Autor: D.S.

#Asim Munir

#Donald Tramp

#Iran

#Pakistan

#SAD

#Svet

#blokada

#pregovori

#primirje

#Šehbaz Šarif

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP POTVRDIO VELIKI TRIJUMF: 'Iran je pristao na sve, uzimamo im sav uranijum!' Blokada luka ostaje na snazi, sledi sastanak oči u oči!

Svet

'TO JE RAT' Najnovije oglašavanje Trampa: Obaranje američkog aviona neće uticati na pregovore sa Iranom

Svet

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)

Vesti

Tramp: Napadi na Hute će se nastaviti dok više ne budu pretnja slobodnoj plovidbi

Svet

OGLASIO SE TRAMP: Na sastanku Putina i Vitkofa postignut veliki napredak

Svet

Tramp: Danas pregovori između Izraela i Libana