TRAMP ODLOŽIO NAPAD NA IRAN! Šokantan obrt nakon molbe iz Pakistana: Čeka se konačan predlog Teherana, ali blokada ostaje na snazi!

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da će produžiti primirje sa Iranom dok pregovori o trajnom okončanju sukoba ne budu zaključeni. Ova odluka usledila je nakon direktne molbe pakistanskih lidera, dok Tramp poručuje da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti.

Tramp se oglasio na svojoj mreži Truth Social, navodeći da je iranska vlada „ozbiljno podeljena“, što je, prema njegovim rečima, bilo očekivano. Ključnu ulogu u odlaganju vojnih akcija odigrali su pakistanski zvaničnici.

- Na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Šehbaza Šarifa, od nas je zatraženo da odložimo napad na Iran dok njihovi lideri ne izađu sa jedinstvenim predlogom - napisao je Tramp.

Vojska u pripravnosti i nastavak blokade:

Iako je direktni napad za sada odložen, predsednik SAD je jasno stavio do znanja da pritisak ne prestaje. On je izdao naređenje američkoj vojsci da:

Nastavi sa potpunom blokadom Irana.

Ostane u stanju pune borbene gotovosti, spremna da reaguje u svakom trenutku.

- Primirje se produžava do trenutka kada njihov predlog bude podnet i dok se diskusije ne završe, na ovaj ili onaj način - zaključio je Tramp, čime je stavio do znanja da je rok za iranske lidere strogo ograničen.

