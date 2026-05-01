TRAMP ODBIO DA NOSI PANCIR: "Neću da izgledam 20 kilograma teže!"

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da mu je savetovano da počne da nosi zaštitni prsluk nakon serije pokušaja atentata, ali je tu ideju odbacio iz estetskih razloga.

"Prsluk je spasio agenta, ali ja ne znam..."

Tramp je prokomentarisao nedavni incident u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, gde je tokom svečane večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće ranjen agent Tajne službe.

"Prsluk je uradio neverovatan posao. Agenta je metak pogodio izbliza, a on čak nije želeo ni u bolnicu", rekao je Tramp, pohvalivši opremu koja je spasila život njegovom obezbeđenju.

Ipak, kada je reč o njegovoj ličnoj zaštiti, predsednik SAD je ostao dosledan svom stilu. Na pitanje novinara zašto on ne nosi pancir, odgovorio je u svom prepoznatljivom maniru: "Ne znam da li bih mogao da podnesem da izgledam 20 kilograma teže."

Ne razmišlja o novim napadima

Uprkos tome što je potvrdio da je nošenje pancira "nešto o čemu treba razmisliti", Tramp ističe da ne dozvoljava da mu strah ometa rad.

O strahu: Na pitanje da li brine zbog novih pokušaja atentata, odgovorio je da ne razmišlja o tome.

O poslu: "Da razmišljam o tome, ne bih radio baš dobar posao ovde", poručio je predsednik.

Podsećamo, Tramp je preživeo više pokušaja atentata, uključujući onaj iz jula 2024. godine tokom kampanje, kada ga je metak okrznuo, kao i poslednji incident proteklog vikenda u Vašingtonu.



