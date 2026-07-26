Sutra počinje štrajk grčkih carinika: Juta objavila hitno upozorenje, spremite se za kolaps na granicama

Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA) upozorila je sve građane koji putuju ka Grčkoj da u ponedeljak, 28. jula, očekuju izmene u radu graničnih prelaza i moguća duža zadržavanja.
Zbog najavljene četvoročasovne obustave rada carinskih službi na pojedinim prelazima, putnicima se savetuje da pažljivo isplaniraju putovanje i računaju na gužve.
JUTA je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu objavila obaveštenje u kojem navodi da će u ponedeljak biti organizovana četvoročasovna obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom.
Kako je saopšteno, obustava će trajati od pet do devet časova po srpskom vremenu (odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj).
Mera se odnosi na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima:
Evzoni (Bogorodica),
Dojrani (Dojran),
Niki (Mežitlija).
Prema informacijama koje je objavila JUTA, putnička vozila neće biti potpuno zaustavljena, već će prelaziti granicu u intervalima od po deset minuta, dok će teretni saobraćaj u tom periodu biti u potpunosti obustavljen.
Iz JUTE apeluju na sve turiste iz Srbije da prilikom planiranja puta uzmu u obzir moguće zastoje, naročito u popodnevnim satima, kada se očekuje dodatno opterećenje graničnih prelaza zbog povećanog broja vozila.
- Preporučujemo putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima u popodnevnim časovima, kao i da prate informacije nadležnih institucija - navodi se u obaveštenju JUTE.
Turistima koji kreću ka omiljenim letovalištima u Grčkoj savetuje se da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i, ukoliko su u mogućnosti, prilagode vreme putovanja kako bi izbegli najveće gužve.
Autor: A.A.