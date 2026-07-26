AKTUELNO

Svet

Sutra počinje štrajk grčkih carinika: Juta objavila hitno upozorenje, spremite se za kolaps na granicama

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA) upozorila je sve građane koji putuju ka Grčkoj da u ponedeljak, 28. jula, očekuju izmene u radu graničnih prelaza i moguća duža zadržavanja.

Zbog najavljene četvoročasovne obustave rada carinskih službi na pojedinim prelazima, putnicima se savetuje da pažljivo isplaniraju putovanje i računaju na gužve.

JUTA je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu objavila obaveštenje u kojem navodi da će u ponedeljak biti organizovana četvoročasovna obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom.

Kako je saopšteno, obustava će trajati od pet do devet časova po srpskom vremenu (odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj).

Mera se odnosi na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima:

Evzoni (Bogorodica),

Dojrani (Dojran),

Niki (Mežitlija).

Prema informacijama koje je objavila JUTA, putnička vozila neće biti potpuno zaustavljena, već će prelaziti granicu u intervalima od po deset minuta, dok će teretni saobraćaj u tom periodu biti u potpunosti obustavljen.

Iz JUTE apeluju na sve turiste iz Srbije da prilikom planiranja puta uzmu u obzir moguće zastoje, naročito u popodnevnim satima, kada se očekuje dodatno opterećenje graničnih prelaza zbog povećanog broja vozila.

- Preporučujemo putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima u popodnevnim časovima, kao i da prate informacije nadležnih institucija - navodi se u obaveštenju JUTE.

Turistima koji kreću ka omiljenim letovalištima u Grčkoj savetuje se da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i, ukoliko su u mogućnosti, prilagode vreme putovanja kako bi izbegli najveće gužve.

Autor: A.A.

#Carinici

#Granica

#Grčka

#Štrajk

POVEZANE VESTI

Društvo

NA OVOM PRELAZU ČEKA SE 2 SATA: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri

Društvo

Vozači, naoružajte se strpljenjem! Na granicama je POTPUNI HAOS: Čeka se i po nekoliko sati

Politika

Srbija na rubu turističke katastrofe, a Šolak prezadovoljan! Uništićemo Srbiju (FOTO)

Društvo

OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA, PO 6 TRAKA KRCATO VOZILIMA: Formirane kilometarske kolone, evo na kojim prelazima je najkritičnije

Društvo

KOLAPS NA IZLAZU IZ SRBIJE: Čekanja i po pet sati, višesatne gužve i na Batrovcima i Horgošu

Društvo

VAŽNO! Očekuje se kolaps na putevima: Stiglo upozorenje za sve putnike