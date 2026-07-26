Užas u Albaniji: UBIO roditelje bivše devojke zbog MILION EVRA, pa presudio sebi

Istraga teškog zločina koji je potresao region se nastavlja, a istražni tim uskoro bi ponovo trebalo da sasluša 24-godišnju Rozalindu Plaku, koja je nekoliko sati bila talac svog bivšeg partnera Nertila Refita Buzija (35), neposredno nakon što je on ubio njenog oca Kostu, a teško ranio majku Lelu, koja je nekoliko sati kasnije preminula u bolnici.

Zločin se dogodio u petak, 24. jula, u albanskom selu Vidište kod Roskoveca, a policija je u kasnim poslepodnevnim satima uspela da nagovori Nertila da oslobodi Rozalindu, nakon čega je on u automobilu izvršio samoubistvo.

Izvori bliski istrazi navode da Rozalindin prvi iskaz nije bio dovoljan da razjasni motive koji su, kako se sumnja, naveli Nertila Buzija da počini zločin, a zatim, posle oko 10 sati pregovora sa policijom, presudi sebi.

Prema istim izvorima, odmah nakon što je oslobođena iz talačke situacije, Rozalinda Plaka istražiteljima je ispričala samo šta se dogodilo u stanu njene porodice ujutru 24. jula.

U svom iskazu navela je da je spavala kada ju je probudila buka u stanu. Kada je otvorila oči, ugledala je Nertila Buzija u sobi, naoružanog lovačkom puškom.

"Zapretio mi je i primorao me da uđem u automobil i pođem sa njim", navodno je rekla istražiteljima.

Dvadesetčetvorogodišnjakinja je dodala da u tom trenutku nije odmah shvatila razmere tragedije. Prema njenom iskazu, videla je oca kako nepomično leži u kuhinji, dok majku nije uspela da vidi.

Međutim, kada je reč o motivu zločina, raskidu veze sa Nertilom Buzijem i njegovim tvrdnjama da joj je iz Engleske poslao 830.000 funti (oko 977.000 evra) na čuvanje, koje mu navodno nisu vraćene, mlada žena nije dala nikakva objašnjenja.

Zbog toga istražitelji planiraju da je ponovo saslušaju kako bi u potpunosti rasvetlili okolnosti ovog zločina.

Podsetimo, Kosta i Lela ubijeni su u zoru 24. jula u svojoj kući, dok su se spremali za posao. Kosta je od prostrelnih rana preminuo na licu mesta, dok je njegova supruga Belerie, poznatija kao Lela, nekoliko sati kasnije podlegla povredama u bolnici.

Nakon zločina, Nertil Buzi je nekoliko sati držao njihovu ćerku, a svoju bivšu verenicu kao taoca, a zatim je u svom automobilu, posle oko 10 sati pregovora sa policijom, izvršio samoubistvo odbivši da se preda.

Nertilovi roditelji su, dok je još trajala talačka kriza, pominjali da se par "svađao" oko novca i pominjali su sumu od 210.000 evra koju je Nertil tokom godina dao Rozalindi. Isto su tvrdili da su se Rozalindini roditelji protivili njenoj vezi sa njihovim sinom.

S druge strane, porodica žrtava tvrdi da je Nertil proganjao Rozalindu i da je više puta prijavljivan policiji zbog čega je imao i zabranu prilaska.

Autor: Iva Besarabić