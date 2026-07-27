Kijev ažurirao listu prioritetnih meta: Zelenski najavio širenje dalekometnih udara u dubini teritorije Rusije

Ukrajina je ažurirala listu prioritetnih ciljeva za napade u dubini ruske teritorije, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski nakon sastanka sa vojnim rukovodstvom održanog 26. jula.

Sastanak je bio posvećen takozvanim "dalekometnim sankcijama" — udarima na ključne objekte unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, koji se izvode oružjem domaće proizvodnje.

Ova objava dolazi nakon višednevnih uzastopnih napada ukrajinskih bespilotnih letelica na logističke centre kompanije Wildberries, najvećeg ruskog onlajn trgovca. Napadi na ovu logističku mrežu predstavljaju novu fazu u ukrajinskoj dron-kampanji, koja je do sada bila uglavnom usmerena na rafinerije nafte, vojne objekte i energetsku infrastrukturu.

Zelenski je naveo da su ukrajinske snage sada sposobne da pogađaju mete na udaljenostima većim od 3.000 kilometara, uz stalne radove na daljem povećanju tih kapaciteta. On je istakao da strateška dubina, koja je dugo bila prednost Rusije, sada postaje konkretan problem za njen politički i vojni vrh, jer je većina ruskih sistema protivvazdušne odbrane koncentrisana oko Moskve, Sankt Peterburga, državnih rezidencija i Krimskog mosta. Koncentracija odbrane na ovim lokacijama ostavlja brojne druge ključne objekte širom prostrane ruske teritorije izloženim napadima.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, ukrajinski droni su već demonstrirali mogućnost da dosegnu ciljeve u regionu Urala, Sibiru i drugim oblastima daleko od Moskve. Od početka godine izvedeno je više od hiljadu borbenih misija u okviru strategije dalekometnih udara. Rezultati ovih operacija sve se više osećaju i u svakodnevnom životu građana Rusije kroz nestašice goriva i ekonomske poremećaje.

Govoreći o ciljevima ove strategije, Zelenski je ponovio da je osnovna namera vršenje pritiska na Kremlj kako bi se vratio diplomatskom rešavanju sukoba. Napadi su usmereni na ometanje proizvodnje komponenti za naoružanje, nanošenje štete naftnom sektoru i izazivanje ekonomskih gubitaka, čime se ratne posledice direktno prenose na teritoriju Rusije. Udari će se nastaviti u skladu sa procenom njihovog stvarnog uticaja na sposobnost Rusije da nastavi sukob.