krajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak, 21. aprila 2026. godine, da će Kijev nastaviti i intenzivirati strateške napade na naftnu infrastrukturu unutar teritorije Ruske Federacije.

Prema njegovim rečima, ovi udari su ključni za slabljenje vojne moć agresora i prisiljavanje Moskve na pravedan mir.

„Diplomatija sama po sebi nije dovoljna“

Tokom svog obraćanja, Zelenski je naglasio da ukrajinski dronovi i raketi dugog dometa imaju jasan zadatak – sistematsko uništavanje ekonomskih resursa koji finansiraju rusku ratnu mašineriju.

„Ukrajinski udari dugog dometa radiće na smanjenju ruskih sposobnosti. Rat se mora završiti, a diplomatija neće raditi sama po sebi. Potreban nam je pritisak na agresora kako bismo rat priveli kraju“, poručio je predsednik Ukrajine.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su ukrajinske snage bespilotnih letelica poslednjih nedelja zabeležile niz uspešnih pogodaka na rafinerije u dubini ruske teritorije, uključujući postrojenja u Samarskoj oblasti i terminale na Baltičkom moru.

Pritisak na resurse usred globalne krize

Zelenski je istakao da je strategija „ekonomskog gušenja“ neophodna, naročito u svetlu kompleksne situacije na globalnom tržištu energenata. Ukrajinski zvaničnici su ranije kritikovali odluke pojedinih zapadnih partnera o privremenom ublažavanju sankcija na rusku naftu, što je opravdano potrebom za stabilizacijom tržišta zbog sukoba na Bliskom istoku i u Iranu.

Kijev smatra da svako popuštanje pritiska daje Rusiji dodatni prostor za manevar. „Naš nacionalni interes je jasan – agresor ne sme imati sredstva za nastavak terora“, dodali su izvori iz ukrajinskog bezbednosnog sektora.

Inovacije kao ključ pobede

Predsednik je takođe podsetio da je 2026. godina postala „godina dronova“, gde tehnološka nadmoć Ukrajine u vazduhu i na moru direktno utiče na stanje na frontu. On je naglasio da će se proizvodnja dalekometnog oružja u Ukrajini nastaviti rasti, uz podršku evropskih odbrambenih investicija.

Najava nastavka udara šalje jasnu poruku i saveznicima i neprijatelju: Ukrajina ne planira da čeka diplomatski proboj za pregovaračkim stolom bez prethodnog nanošenja maksimalne štete ruskim logističkim i energetskim čvorištima.

