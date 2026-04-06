Zelenski: Ukrajina je ponudila Rusiji energetsko primirje

Ako je Rusija spremna da prestane sa napadima na ukrajinske energetske objekte, Ukrajina je spremna da odgovori istom merom, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Sve što Rusi mogu da zarade od šokantnih cena nafte, daće za rat. Ovaj prioritet se za njih još nije promenio. Stoga je svako ograničenje koje napravimo u vezi sa njihovom sposobnošću da izvoze naftu ispravno. Ako je Rusija spremna da prestane da napada naš energetski sektor, bićemo spremni da im odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ruska strana je dobila ukrajinski predlog, preko Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada se, naravno, tržište nafte i globalna tržišta, uopšte, nalaze u stanju krize zbog nerešene situacije oko Irana. Zemlje koje proizvode naftu sada, a među njima i Rusija, mogu više da zarade. A naši dronovi, naše rakete ograničavaju Rusiju u tome, hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti. Danas smo, posebno, razgovarali o dubokim udarima sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba", kazao je Zelenski

Autor: Iva Besarabić