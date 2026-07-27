Putin: Jermenija mora da izabere između članstva u EU i članstva u EAEU

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je danas jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu da Jermenija mora da izabere između članstva u Evroazijskoj uniji i članstva u Evropskoj uniji, ističući da nije moguće da neka zemlja istovremeno bude članica obe organizacije.
Putin je u telefonskom razgovoru sa Pašinjanom istakao da bi Jerevan izlaskom iz EAEU izgubio pristup sporazumima o slobodnoj trgovini, dok bi se prevoznici suočili sa strožim uslovima poslovanja, a jermenski radnici u Rusiji morali bi da kupuju radne dozvole, prenosi Sputnjik.
Dodao je da bi u tom slučaju došlo i do poskupljenja energenata, što bi, prema procenama Moskve, Jermeniju koštalo oko 14 odsto bruto domaćeg proizvoda.
Istovremeno, Putin je naglasio da ekonomske odluke Jerevana o približavanju Evropskoj uniji neće narušiti humanitarne i kulturne veze između Rusije i Jermenije.
Prema saopštenju jermenske vlade, Pašinjan je tokom razgovora naveo da bi referendum o pristuapnju EU ili ostanku u EAEU mogao da bude održan nakon podnošenja zvanične prijave za pristupanje Evropskoj uniji.
On je takođe zatražio od Putina da pomogne u rešavanju problema ograničenja uvoza jermenskih proizvoda u Rusiju.
Jermenija je proletos usvojila zakon o pokretanju procesa pristupanja Evropskoj uniji, nakon čega je Putin u više navrata pozivao jermensko rukovodstvo da što pre donese odluku o učešću u EAEU.
Autor: A.A.