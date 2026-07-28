Gutereš doputovao na Kipar: Prva poseta šefa UN-a ostrvu posle 16 godina

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš doputovao je na Kipar, što je prva poseta jednog generalnog sekretara UN ostrvu posle 16 godina.

Gutereš će danas odvojeno razgovarati sa predsednikom Kipra Nikosom Hristodulidesom i liderom kiparskih Turaka Tufanom Erčiurmanom, dok je za sredu zakazan zajednički sastanak u tampon zoni pod okriljem UN, piše list Prototema.

Nakon razgovora planirana je konferencija za novinare na kojoj će predstaviti rezultate posete.

Po dolasku na Kipar, Gutereš je poručio da Ujedinjene nacije mogu da pomognu u procesu, ali da rešenje mogu da postignu samo dve zajednice na ostrvu.

"UN ne mogu da nametnu mir. Samo Kiprani, preko svojih lidera, mogu da ga izgrade", naveo je Gutereš u objavi na društvenoj mreži X.

Generalnog sekretara prate zamenica za politička pitanja Rozmari di Karlo, šef mirovnih operacija Žan-Pjer Lakroa i njegova lična izaslanica Marija Anđela Olgin, koja je prethodnih dana razgovarala sa zvaničnicima u Nikoziji, Ankari i Briselu kako bi pripremila teren za novu diplomatsku inicijativu.

Olgin se u Ankari sastala sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom, a u Briselu je razgovarala sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku Kajom Kalas.

Najrealnijim ishodom Guterešove posete smatra se najava novog neformalnog sastanka uz učešće dve kiparske zajednice, Grčke, Turske, Velike Britanije i UN, koji bi mogao da bude održan početkom septembra, piše list.

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Autor: Marija Radić