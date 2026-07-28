KAKO UBITI MELANIJU TRAMP: Iranci objavili video, zapretili i njenom sinu: 'Barone Trampe, čekaj nas' (VIDEO)

Snimak, koji se pripisuje iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, sadrži reference na njeno kretanje, predloge za moguće napade, ali i direktne pretnje upućene njenom sinu, Baronu Trampu.

Video koji je objavljen u Iranu, a koji se u međuvremenu masovno deli na društvenim mrežama, izazvao je oštre reakcije jer prikazuje hipotetičke scenarije o tome kako bi prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, mogla biti ubijena.

Snimak, koji se pripisuje iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, sadrži reference na njeno kretanje, predloge za moguće napade, ali i direktne pretnje upućene njenom sinu, Baronu Trampu.

Prema dostupnim informacijama, video je prvobitno objavila iranska novinska agencija Tasnim, koja se smatra bliskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC). Pod naslovom "Kako ubiti Melaniju Tramp", snimak nastoji da, kako se tvrdi, prikaže "slabosti" prve dama SAD, predstavljajući različite moguće scenarije terorističkog napada ili pokušaja atentata.

Sadržaj koristi informacije koje su već javno dostupne, uključujući kodna imena Donald Trump i Melanije Tramp, kao i snimke njene kolone vozila i delova Njujorka u kojima navodno često kupuje.

U videu se pominju i modne kuće koje Melanija Tramp navodno posećuje, uz tvrdnju da bi njene kupovine mogle predstavljati "pogodne mete za operacije globalnih boraca za slobodu". U jednom delu snimka čak se spominje mogućnost upotrebe nervnog agensa za kontaminaciju odeće koju bi mogla da kupi.

Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) 27. јул 2026.

Na samom kraju videa upućena je i direktna pretnja Baronu Trampu.

Ovo je samo početak. Barone Trampe, čekajte nas - navodi se u poruci.

I Melanija i Baron Tramp nalaze se pod stalnom zaštitom američke Tajne službe. Istovremeno, sve ključne nekretnine porodice Tramp, uključujući Belu kuću, Tramp tauer u Njujorku, golf klub u Bedminsteru i Mar-a-Lago na Floridi, imaju pojačane mere bezbednosti.

Prema navodima američkih medija, ni Bela kuća ni američka Tajna služba nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar povodom spornog snimka.

Pretnje upućene porodici američkog predsednika, kako se navodi, pojačale su se od početka sukoba sa Iranom.

Prošle nedelje su u više delova Teherana postavljeni bilbordi sa pozivima na smrt Donalda Trampa i članova njegove porodice, uključujući Melaniju Tramp, Donalda Trampa Mlađeg, Ivanku, Erika, Tifani i Barona. Centralni slogan na bilbordima glasio je: "Krv za krv".

Melanija Tramp je u poslednje vreme značajno ograničila javne nastupe. Nedavno nije prisustvovala večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, a izvor blizak prvoj dami naveo je da je razlog njenog odsustva bio "sukob u rasporedu".

Istovremeno, Iran je objavio i novi propagandni video koji prikazuje scenario u kojem je eliminisano kompletno političko rukovodstvo Sjedinjenih Država.

Posebnu pažnju izazvala je scena u kojoj je Donald Tramp prikazan kako spava sam, bez Melanije Tramp pored sebe. Odsustvo prve dame izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici ocenili da je reč o namernoj simbolici, iako u samom videu nije ponuđeno nikakvo objašnjenje.

Donald Tramp je u više navrata izjavio da veruje kako je glavna meta Irana, posebno nakon zajedničke američko-izraelske operacije u kojoj su, prema njegovim rečima, eliminisani najviši predstavnici iranskog režima.

Prema pisanju Njujork tajmsa, američki predsednik je ranije ovog meseca, po povratku sa samita NATO-a u Turskoj, iz bezbednosnih razloga promenio avion i nastavio putovanje starijim modelom Er Fors Vana, nakon pretnji koje su pripisane Iranu.

U razgovoru za Njujork post Tramp je izjavio da je već ostavio konkretna uputstva za slučaj da atentat na njega bude uspešan.

Dugo sam na njihovoj listi. Ovo je realnost sa kojom se suočavamo. Ostavio sam uputstva da, ako se nešto desi, treba bukvalno da ih bombarduju na nivoima koje nikada ranije nisu videli - rekao je Tramp.

Autor: D.S.