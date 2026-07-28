Jeziv prizor na Grenlandu: Džinovski ledeni breg se prevrnuo, moć prirode ostavlja bez reči

Proteklog vikenda u blizini grada Ilulisat na Grenlandu, ogroman ledeni breg iznenada se prevrnuo.

Ovaj spektakularni događaj zabeležen je kamerom u trenutku kada se ogromna masa leda prevrnula, otkrivajući svoj deo koji je do tada bio pod vodom, pri čemu je podigla veliki talas pene.

Nije bilo povređenih niti je pričinjena materijalna šteta. Međutim, ovaj događaj nije samo atraktivan prirodni prizor. Ovакva prevrtanja ledenih bregova postaju sve učestalija kako se led ispod površine vode topi neravnomerno.

Globalno zagrevanje ubrzava raspadanje ledenih bregova, ali i glečera iz kojih oni nastaju. Klima se menja. Menja se i led.

🚨🧊❄️INCROYABLE



Un iceberg massif bascule complètement sur lui-même juste devant Ilulissat au Groenland, transformant la baie en pure chaos arctique, aucun blessé n’a été reporté.

pic.twitter.com/Vdj2t1jqJK — Neural Space (@NeuralSpace_) 26. јул 2026.

Autor: S.M.