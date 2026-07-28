Jeziv slučaj potresao javnost: U kući pronađena tela pet beba, ono što je žena rekla ledi krv u žilama

Tela pet beba pronađena su rano jutros u kući jednog para u Oranžu, u francuskoj oblasti Vokluz.

Izvor blizak istrazi izjavio je da je policija otkrila ostatke novorođenčadi u kući muškarca i žene, koja je u ponedeljak rodila zdravu bebu.

Istražitelji su pronašli tela beba u kartonskim kutijama.

Prema izvoru bliskom istrazi žena rođena 1994. godine rodila je svoje treće dete u ponedeljak uveče, iako je poricala trudnoću.

Lekari su, uznemireni slučajem, prijavili slučaj vlastima.

Policija je potom otišla u kuću para, i dok su pretraživali kutije, pronašli su ostatke petoro dece.

Autor: S.M.