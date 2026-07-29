Istorijska inicijativa u Vašingtonu: Predloženo da februar bude proglašen za Mesec srpsko-američkog nasleđa

Pet članova američkog Kongresa podnelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za Mesec srpsko-američkog nasleđa (Serbian-American Heritage Month).

Rezolucija, u koju je Tanjug imao uvid, predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje sa članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka koja je i kopredsedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana paulina Luna sa Floride i Viktorija Spartz iz Indijane, a njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju ambasade Srbije u SAD.

Predložena rezolucija ističe da su Srbi u Americi, još od XIX veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta, a posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija Halijard - najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji.

Ističe se da su srpski imigranti osnovali zajednice širom SAD koje nastavljaju da doprinose rastu i prosperitetu nacije kao i da su pokazali nepokolebljivu posvećenost principima demokratije, slobode i građanskog angažmana kao lojalni i patriotski građani.

"S obzirom na to da se procenjuje da širom SAD živi oko 1.000.000 Amerikanaca srpskog porekla,s obzirom na to da su srpski Amerikanci doprineli svakom aspektu američkog društva, uključujući vojsku, vladu, javnu službu, biznis, nauku, medicinu, pravo, obrazovanje, tehnologiju, atletiku i umetnost, s obzirom na to da je srpsko-američki naučnik Nikola Tesla dao revolucionarni doprinos razvoju moderne električne energije i tehnoloških inovacija koje su transformisale Sjedinjene Države i svet, s obzirom na to da su srpski Amerikanci časno služili u Oružanim snagama Sjedinjenih Država u svakom većem sukobu od svog dolaska u Ameriku, pokazujući hrabrost, žrtvu i odanost Sjedinjenim Državama", navodi se u obrazloženju dokumenta.

Dodaje se i da je partnerstvo između SAD i Srbije utemeljeno u dugoj istoriji saradnje i uzajamnog poštovanja, uključujući savez između dve nacije tokom Prvog i Drugog svetskog rata i podseća da je predsednik Vudro Vilson odao počast savezništvu i prijateljstvu između SAD i Srbije tokom Prvog svetskog rata izdavanjem proglasa kojim se priznaje hrabrost i žrtve srpskog naroda i naredbom da se srpska nacionalna zastava vijori iznad Bele kuće 28. jula 1918. godine, što je redak i istorijski počast stranoj naciji.

U dokumentu se pominje i da su srpski Amerikanci, preduzetnici, poslovni lideri i profesionalci značajno doprineli ekonomskom razvoju i prosperitetu SAD kroz inovacije, investicije i stvaranje radnih mesta, a srpski američki umetnici, pisci, muzičari, sportisti i kulturne ličnosti obogatili su kulturno tkivo SAD i ojačali poštovanje prema srpskom nasleđu.

Naglašava se i da je važno da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasleđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD.

Navodi se da izbor februara nije slučajan - u tom mesecu Srbija obeležava Dan državnosti, a predloženi Mesec srpsko - američkog nasleđa predstavljao bi priliku da se svake godine širom SAD organizuju obrazovni, kulturni i javni programi posvećeni istoriji, dostignućima i nasleđu srpsko-američke zajednice, a narod SAD se poziva da obeleži Mesec srpsko-američkog nasleđa odgovarajućim ceremonijama, aktivnostima i obrazovnim programima koji slave bogatu istoriju i doprinose srpskih Amerikanaca i veze između Sjedinjenih Država i Srbije.

Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu i veruje da će ona doprineti daljem jačanju prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i boljem upoznavanju američke javnosti sa doprinosom zajednice Amerikanaca srpskog porekla razvoju američkog društva.

Ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac rekao je da će jul 2026. ostati upamćen kao izuzetan mesec za odnose SAD i Srbije.

"Prvi put u 145 godina diplomatskih odnosa Srbija i Amerika su pokrenule strateški dijalog, platformu za najviše moguće strateške odnose Srbije i Amerike. U ovom mesecu potpisali smo i sporazum sa NASA-om, čuveni Artemis, a u ovom mesecu je i predložena rezolucija po kojoj će američki Srbi konačno dobiti svoj mesec nasleđa u Americi za sve ono što su učinili za Ameriku u prošlosti, danas i što će činiti u budućnosti", rekao je Šutanovac.

Istovremeno on je poručio Srbima u SAD i Amerikancima srpskog porekla da je ovo velika stvar za sve i izrazio nadu da će i u budućnosti raditi na tome da promovišu svoj narod i svoju državu na način na koji su radili i do sada.

Autor: D.S.