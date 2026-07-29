Zelenski odao počast žrtvama masakra u Olenivki i pozvao na oslobađanje svih ukrajinskih zarobljenika

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se javnosti povodom godišnjice stradanja ukrajinskih ratnih zarobljenika u zatvoru u Olenivki, naglasivši da Kijev nikada neće zaboraviti zločine počinjene nad njenim narodom.

On je istakao da taj događaj predstavlja jedan od najsurovijih ratnih zločina koji u potpunosti razotkriva prirodu ruske agresije.

Podsećajući na tragediju koja se dogodila u noći između 28. i 29. jula, Zelenski je naveo da je u tom napadu na brutalno i cinično ubijeno više od 50 ukrajinskih ratnih zarobljenika, dok je preko sto njih ranjeno. Prema njegovim rečima, ovaj čin pokazuje potpuno zanemarivanje ljudskog života i predstavlja apsolutno zlo koje ne prestaje sa ubijanjem, zbog čega je ključno uvek imati u vidu prirodu protivnika sa kojim se Ukrajina suočava.

Ukrajinski lider je naglasio da primarni cilj Kijeva ostaje povratak svih zatočenih vojnih lica i civila svojim kućama. On je ukazao na izuzetnu važnost međunarodne podrške i posredovanja partnera širom sveta, istakavši da je od početka sukoba punog razmera do sada uspešno vraćeno 9.613 ljudi iz ruskog zarobljeništva.

Zelenski je zaključio da Kijev pamti svakog pojedinca koji se i dalje nalazi u zatočeništvu i da nijedan zločin počinjen protiv ukrajinskog naroda neće ostati zaboravljen. On je izrazio večnu zahvalnost svima koji aktivno pomažu u oslobađanju zarobljenika i zaštiti ljudskih života, odajući počast svim nevinim žrtvama.

Autor: Pink.rs