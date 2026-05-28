Zelenski pisao Trampu sa apelom za produbljivanje saradnje

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se direktno Donaldu Trampu u pismu koje naglašava važnost strateškog jačanja ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Umesto prostog zahteva za naoružanjem, ovo pismo deluje kao promišljen poziv na akciju, u kojem se ističe da je obezbeđivanje neba iznad ukrajinskih gradova ključni preduslov za zaštitu civila i očuvanje infrastrukture, što je neophodno za svaku dalju stabilizaciju prilika u regionu.

U samoj srži poruke, Zelenski jasno ukazuje na tehničke potrebe – konkretno na dodatne baterije sistema „Patriot“ i potrebne presretače. Razumevanje ovog zahteva je važno jer se ne radi samo o vojnoj opremi, već o zaštiti vitalnih resursa koji omogućavaju život milionima ljudi. Predsednik Ukrajine u pismu sugeriše i kreativne diplomatske pristupe, poput mogućnosti „tihih“ razmena municije sa regionalnim saveznicima, uz podršku Vašingtona. Ovo pokazuje spremnost Kijeva da pronađe rešenja koja bi bila efikasna, a koja pritom ne bi dodatno opteretila američke vojne zalihe ili budžet.

Ovaj potez treba posmatrati kao znak poverenja i želje za otvorenom komunikacijom između dve administracije. Dok se u javnosti često fokus stavlja na izazove na frontu, ovaj dijalog ukazuje na to da su Kijev i Vašington i dalje u potrazi za zajedničkim jezikom. Umesto da se tumači kao znak slabosti, ovo obraćanje može se videti kao proaktivna diplomatija – način da se preduprede budući problemi i osigura da se bezbednosni izazovi rešavaju pravovremeno, kroz direktnu saradnju.

Očekivanja od ovog pisma su velika jer ono otvara vrata za konkretne dogovore u narednim nedeljama. Ukoliko američka administracija pozitivno odgovori na ovaj apel, to bi mogao biti važan signal da partnerstvo između Ukrajine i SAD ostaje čvrsto i usmereno ka održivom rešenju. Na kraju dana, sigurnost neba je prvi korak ka stvaranju uslova u kojima se može razgovarati o miru, a ovaj potez Zelenskog pokazuje da je Kijev spreman na partnerstvo kako bi se taj cilj i ostvario.