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Ruski glumac Aleksej Jarmuščik javno kritikovao Putina: Nisi moj predsednik

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Gavriil Grigorov ||

Mladi ruski glumac Aleksej Jarmuščik objavio je video-snimak u kojem je uputio oštre i otvorene kritike predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, istakavši da više ne želi da ćuti i pristaje na atmosferu straha.

Dvadesetpetogodišnji glumac je naglasio da među svojim vršnjacima ne poznaje nijednu osobu koja voli ili poštuje ruskog lidera, već da se odnos građana prema vlasti zasniva isključivo na strahu.U svojoj poruci, Jarmuščik se direktno obratio predsedniku Ruske Federacije, izražavajući duboko neslaganje sa političkim pravcem zemlje, medijskom cenzurom i zabranama stranih platformi.

„Ne želim da budeš moj predsednik. Nikada u životu. Ne želim da gledam vašu televiziju. Želim da slušam svoje pesme. Ne želim da koristim VK, želim da koristim Instagram. Ne verujem da je Krim naš. Svi moji poznanici odlaze. Ne znam gde su ti ljudi koji te vole kao predsednika i poštuju. Ti nisi moj predsednik.”

Glumac je u svom obraćanju ukazao i na problem masovnog odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Rusije, napominjući da njegovi prijatelji i poznanici ubrzano napuštaju zemlju. Njegov istup privukao je veliku pažnju javnosti kao jedan od retkih direktnih protesta mladih umetnika protiv zvaničnog režima u Moskvi.

Autor: Pink.rs

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