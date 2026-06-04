Zelenski poslao pismo Putinu: Ukrajina spremna za okončanje rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je danas otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.

Zelenski je u pismu objavljenom na satu predsednika Ukrajine naveo da je Ukrajina spremna za "potpuni prekid vatre tokom pregovora" i pozvao na organizovanje sastanka lidera, uz učešće međunarodnih posrednika.

Istakao je da su mogući domaćini budućeg sastanka Švajcarska, Turska ili zemlje Bliskog istoka, kao i da bi u proces trebalo uključiti Sjedinjene Američke Države i evropske partnere radi postizanja bezbednosnih garancija.

"Postoje zemlje koje tradicionalno ugošćuju lidere da rešavaju pitanja rata i mira. Švajcarska, Turska, zemlje arapskog sveta - mnoge mogu i žele da budu domaćini ovog sastanka. Vođe su ti koji odlučuju o ključnim pitanjima - uvek je bilo i uvek će biti tako. Predlažem da se odredi jasan datum sastanka", istakao je Zelenski.

"Često čujemo da vam rat odgovara. Naravno, ne kada je u pitanju bezbednost vašeg prebivališta u Valdaju ili parada u Moskvi. Vama je dragocen sopstveni život", poručio je Zelenski i dodao da rat ne odgovara ruskom narodu koji kako je naveo, "ne voli ukrajinske dronove i rakete".

Dodao je i da se Rusima ne sviđa što "ratu nema kraja na vidiku", kao i planirani drugi talas mobilizacije.

"Nećete imati dovoljno novca i političke moći da nastavite da kupujete lojalnost Rusa, kao što ste to radili 26 godina. Učinićemo sve da se svet pobrine za to", upozorio je on.

On je dodao da Rusija redovno pomera rokove za zauzimanje ukrajinskih teritorija, posebno Donjecke oblasti, ali je ocenio da je Ukrajina sposobna da sačuva nezavisnost i da ne želi stalni rat.

"Ukrajina predlaže da se rat završi na častan način i uz garancije da neće doći do nove eskalacije... Moramo da utvrdimo kakva će biti budućnost za sve buduće generacije Ukrajinaca i Rusa. Ako lično ne dođete na ideju da je vreme da se ovaj rat okonča, Ukrajina će nastaviti da se bori za svoj opstanak. Imaćemo one koji će nas podržati", poručio je Zelenski i dodao da "svet nije umoran od Ukrajine", ali da "postoji umor od Rusije, čak i među onima u globalnom svetu koji vam pomažu da zaobiđete sankcije i održite svoju ekonomiju na površini.

Ocenio da su višedecenijski odnosi dve zemlje u potpunosti promenjeni i da je sada, kako je naveo, dominantna tema sukob i ratna razaranja.

Istakao je da su se pre više od 26 godina, na početku Putinove političke karijere, u delu ukrajinske javnosti prema njemu gajile simpatije.

"Kada ste vodili Rusiju pre više od 26 godina, mnogi u Ukrajini su imali pozitivan stav prema vama. Tako je bilo. To je već prošlost. Sada apsolutna većina Ukrajinaca pozitivno doživljava činjenicu da su naši dronovi dugog dometa posetili otvaranje vašeg foruma u ​​Sankt Peterburgu, prešavši razdaljinu veću od 1.000 kilometara. Kao što dobro znate, ta razdaljina nije granica naših mogućnosti", istakao je Zelenski.Kako je ocenio, od razgovora o trgovini i drugim građanskim pitanjima, dva naroda prešla na temu isključivo rata i gubitaka.

"Skoro polovinu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine. Šta god da kažete o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš lični izbor - rat bez pravog razloga. Tako će ga istorija pamtiti", dodao je ukrajinski lider.

Zelenski je dodao da je Ukrajina uspostavila međunarodnu podršku, dok Rusija nailazi na sankcije, i naglasio da će se takav trend nastaviti dok ne bude postignuta pravda za Ukrajinu.

Autor: Marija Radić