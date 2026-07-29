Moskva ponovo nudi pregovore uoči glasanja o zakonu senatora Grejama o drastičnim sankcijama

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova izjavila je da je Moskva spremna da razmotri nove ideje za „političko i diplomatsko rešenje” rata u Ukrajini.

Ova najava iz Moskve stiže uoči potencijalnog glasanja u američkom Senatu o obimnom i oštrom paketu sankcija usmerenih protiv ruske ratne ekonomije i njenih ključnih trgovinskih partnera.

Predlog zakona, koji je inicirao nedavno preminuli senator Lindzi Grejam, u svojoj izvornoj verziji predviđa uvođenje izuzetno visokih carina od čak 500 odsto na robu iz zemalja koje nastavljaju da kupuju rusku naftu i energente. Prema najavama iz Vašingtona, ovaj dokument bi mogao da se nađe na glasanju već tokom naredne nedelje, pod uslovom da dobije jednoglasnu podršku senatora.

Zvanični Kijev, međutim, upozorava da je reč o još jednom u nizu ponovljenih manevara Kremlja. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha istakao je da Rusija sistematski pribegava „simuliranju diplomatije” svaki put kada se suoči sa pretnjom novih i oštrijih međunarodnih restrikcija, sa ciljem da kupi vreme ili blokira njihovo usvajanje.

„Tokom proteklih nekoliko godina uočljiv je jasan obrazac: svaki put kada se na horizontu pojave nove, obimne sankcije — naročito one iz Sjedinjenih Američkih Država — Putin čini sve što je u njegovoj moći kako bi kupio vreme.”

Sibiha je naglasio da ruske vlasti u takvim trenucima koriste inscenirane diplomatske izjave i sastanke održane bez stvarne namere za postizanje mira. Zbog toga ukrajinski šef diplomatije poziva međunarodne saveznike na oprez i ističe da je jačanje sankcionog pritiska na Moskvu ključni uslov za suzbijanje agresije i uspostavljanje stvarnog, a ne fingiranog mira.

Autor: Pink.rs