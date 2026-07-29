Tramp se dirljivim govorom u Vašingtonskoj katedrali oprostio od senatora Lindsija Grejama

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oprostio se od svog dugogodišnjeg prijatelja i političkog saveznika, senatora Lindsija Grejama, tokom komemorativne službe održane u Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali.

U prisustvu visokih državnih zvaničnika i svetskih lidera, američki predsednik je istakao neprocenjiv doprinos koji je senator iz Južne Karoline dao svojoj zemlji i njenim institucijama.

Podsećajući na Grejamove skromne početke, Tramp je naglasio njegov nesvakidašnji životni put koji je vodio od sale za bilijar u kojoj su ga roditelji odgajali, pa sve do sala Senata Sjedinjenih Američkih Država, gde je stekao ogromno poštovanje i naklonost kolega.

Prema predsednikovim rečima, upravo je taj put oblikovao jednog od najvažnijih ljudi u najuticajnijoj zemlji na svetu.

Tramp je u svom govoru posebno istakao da je Grejam uspeo da sačuva staromodni američki idealizam, uprkos tome što se nalazio u političkom okruženju u kom političari često postaju cinični i ravnodušni.

On je dodao da je pokojni senator svoju dužnost shvatao izuzetno ozbiljno, ali bez pretencioznosti, ističući njegovu postojanost u principima, otvorenost za slušanje drugih i neumornu borbu za verovanja koja je zastupao.

Govoreći o Grejamovom patriotizmu, predsednik SAD je naveo da je senator iznad svega voleo Ameriku i verovao u njen narod.

Tramp je zaključio da je Grejam bio odan prijatelj svima koji su delili takve vrednosti, ali i nepokolebljiv protivnik onima koji nisu, naglasivši na kraju da je američkoj naciji potrebno više lidera takvog kova i odanosti.

Autor: Pink.rs