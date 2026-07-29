Analiza MMF-a i Nikeija: Prekid isporuke retkih minerala mogao bi da smanji BDP Japana za 2,3 odsto

Prema novoj analizi radnog dokumenta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je objavio japanski ekonomski list Nikei (Nikkei), potencijalni poremećaj u snabdevanju retkim mineralima od 80 procenata prouzrokovao bi pad bruto domaćeg proizvoda Japana za 2,3 odsto. Ovaj prognozirani ekonomski pad znatno je teži u poređenju sa procenjenim gubitkom od 2,1 odsto za Nemačku ili 1,5 odsto za Sjedinjene Američke Države.

Izuzetno visoka izloženost Japana ovom riziku posledica je činjenice da su njegova vodeća svetska automobilska i elektronska industrija direktno zavisne od kritičnih minerala, među kojima se posebno izdvajaju disprozijum i terbijum. Ovi retki elementi predstavljaju nezamenljivu komponentu u proizvodnji trajnih magneta visokih performansi, koji su ključni za pogon električnih vozila, ali i za naprednu odbrambenu tehnologiju.

Geopolitičke tenzije u regionu dodatno su realizovale ove teoretske rizike nakon što je japanska premijerka Sane Takaiči javno skrenula pažnju na to da potencijalna kriza u Tajvanskom tjesnacu direktno utiče na bezbednost samog Japana. Kao odgovor na ove stavove, Komunistička partija Kine uvela je restrikcije na izvoz retkih zemalja dvostruke namene, što je izazvalo konkretne fizičke nestašice u japanskim lancima snabdevanja.

S obzirom na to da globalne proizvodne mreže ne mogu u kratkom roku zameniti ove specifične komponente, finansijski i industrijski gubici počeli su ubrzano da se nagomilavaju. Ipak, Zvanični Tokio aktivno preduzima strateške korake kako bi razbio ovaj ekonomski pritisak. Japan trenutno osigurava dugoročne ugovore sa alternativnim svetskim proizvođačima poput australijske kompanije Linas (Lynas), usmerava značajne resurse u istraživanje bogatih nalazišta mineralnog mulja na velikim morskim dubinama u blizini ostrva Minami-Torišima i usklađuje planove za stvaranje zajedničkih strateških zaliha sa saveznicima iz grupe G7.

Autor: S.M.