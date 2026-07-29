Zakerberg stao u odbranu kineskih AI modela: Zabrana nije rešenje

U globalnoj trci za veštačku inteligenciju, Mark Zakerberg, osnivač kompanije Meta, upozorava da zabrana kineskih AI modela u Sjedinjenim Američkim Državama nije rešenje. On smatra da bi takva odluka mogla ograničiti domaću konkurenciju i da SAD treba da se fokusiraju na prepoznavanje prepreka kako bi ostale konkurentne.

Zakerberg je za Fajnenšel tajms izjavio da bi američke kompanije trebalo da se usredsrede na sistematsko unapređenje, umesto da zabranjuju napredne modele iz Kine. Istakao je da obe zemlje vide veštačku inteligenciju kao ključnu za nacionalnu bezbednost i ekonomski napredak.

On predlaže da stručne revizije modela pre objavljivanja mogu biti korisne, ali upozorava da vodeće AI kompanije ne smeju imati prevelik uticaj na te procese.

"Uvek postoji rizik kada kompanije sprovode provere sa sopstvenim interesima," dodao je Zakerberg.

U razgovoru je pomenuo i sajber bezbednosne izazove, naglasivši da najmoćniji AI alati mogu pomoći u otkrivanju i otklanjanju bezbednosnih propusta. Naveo je primer kada je OpenAI-jev program izveo hakerski napad, a napadnuta kompanija je koristila otvorene modele za rešenje problema.

Rasprava o regulaciji veštačke inteligencije u SAD se intenzivirala nakon što je kineska kompanija "Munšot AI" predstavila model Kimi K3, koji konkurira modelima OpenAI i Antropik. Američki zvaničnici optužuju "Munšot AI" za korišćenje tehnologije američkih konkurenata putem destilacije modela.

Ministar finansija Skot Besent naveo je da su "sankcije" opcija protiv kineskih laboratorija koje krše intelektualnu svojinu.

Autor: S.M.