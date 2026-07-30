Senator Ted Kruz predvodi inicijativu za uvođenje sankcija kineskoj ribarskoj floti zbog ekocida i kršenja ljudskih prava

Američki senator Ted Kruz predvodi dvopartijsku grupu senatora koja poziva na hitno uvođenje sankcija protiv globalne kineske flote za ribolov na otvorenim morima, optužujući Komunističku partiju Kine za sprovođenje ekocida razmera neviđenih u savremenoj istoriji.

Prema navodima senatora, kineska flota deluje na najmanje tri kontinenta u obe hemisfere, nanoseći katastrofalnu štetu morskim ekosistemima i sistemski kršeći osnovna ljudska prava radnika na brodovima.

Ekološko razaranje i optužbe za prinudni rad

U svom javnom obraćanju i uvođenju ove zakonodavne inicijative, Kruz je istakao da kineski ribarski brodovi sistematski uništavaju na stotine ugroženih životinjskih vrsta, uključujući hiljade ajkula, kitova i delfina. Pored toga, aktivnosti ove flote dovele su do trajnog uništenja desetina hiljada hektara koralnih grebena širom svetskih okeana.

Pored ekološke štete, američki senatori upozoravaju i na teška kršenja ljudskih prava na samim plovilima. Članovi posade u kineskoj floti često su podvrgnuti prinudnom radu, fizičkom zlostavljanju, uhranjenosti, prekomernom radu i uskraćivanju zarada, čime se formira sistem eksploatacije pod patronatom države.

„Komunistička partija Kine koristi svoju globalnu flotu za ribolov na otvorenim morima kako bi sprovodila ekocid širom najmanje tri kontinenta. Ubijaju na stotine ugroženih vrsta, uništavaju desetine hiljada hektara koralnih grebena i brutalno eksploatišu prinudne radnike. Imamo sve mehanizme i alate da se suprotstavimo ovoj pretnji.”

Ciljanje potpornih brodova i pismo sekretaru Besentu

Ključni element koji omogućava hiljadama kineskih ribarskih brodova da ostaju na otvorenom moru godinama bez povratka u matične luke jeste razvijena mreža potpornih plovila. Ovi brodovi uključuju hladnjače za transport ulova, tankere za gorivo i plutajuće baze koje osiguravaju kontinuirano snabdevanje i rad flote na udaljenim lokacijama.

Kako bi se presekla ova logistička mreža, senator Kruz je zajedno sa kolegom iz Senata uputio zvanično dvopartijsko pismo američkom sekretaru finansija Skotu Besentu. U pismu je identifikovano 29 konkretnih potpornih brodova koji trenutno nisu pod sankcijama, uz zahtev da ih Ministarstvo finansija SAD odmah stavi na crnu listu kako bi se onemogućio njihov dalji rad i blokirao čitav sistem ilegalnog ribolova.

Ova dvopartijska kampanja privukla je veliku pažnju američke i svetske javnosti, a detalje ove opsežne inicijative i analizu njenog potencijalnog uticaja nedavno je istakao i ugledni list Vašington post (The Washington Post).