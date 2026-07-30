SAD pokreću projekat od 175,8 miliona dolara za optičke kablove u Karibima i Centralnoj Americi radi suzbijanja kineskog uticaja

Vlada Sjedinjenih Američkih Država bez velike pompe pokreće obimnu kablovsku inicijativu vrednu 175,8 miliona dolara širom Kariba i Centralne Amerike, sa ciljem da spreči Peking u širenju kontrole nad ključnim internet kanalima u ovom strategijski važnom regionu.

Prema internim dokumentima Stejt dipartmenta do kojih je došao novinar agencije Asosijeted pres (Associated Press) Metju Li, Vašington planira zamenu zastarele optičke infrastrukture u ključnim državama, među kojima su El Salvador, Gvatemala, Honduras i Haiti. Postojeća infrastruktura biće zamenjena bezbednim mrežama koje obezbeđuju Sjedinjene Države i njihovi provereni partneri.

Šira strategija protiv kineskog „Digitalnog puta svile”

Ova kablovska inicijativa deo je znatno obimnije strategije vredne ukupno 340 miliona dolara, koja obuhvata preko 50 pojedinačnih projekata širom Latinske Amerike, Afrike i Azije radi suzbijanja kineske inicijative poznate kao „Digitalni put svile”.

Pored zamene optičkih kablova, američki planovi uključuju i otvaranje specijalizovanih centara za bezbednosne operacije u Argentini i Belizeu koji će služiti za praćenje i neutralisanje kibernetičkih pretnji. Strategija takođe predviđa zaštitu velikih dubokomorskih luka od strane kontrole, kao i aktivno suprotstavljanje pokušajima Kine da na globalnom nivou izvozi tehnologije namenjene cenzuri i masovnom nadzoru.

Reakcija Pekinga i odgovor Vašingtona

Povodom ove američke inicijative reagovao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đijan, naglasivši da međunarodna komunikaciona infrastruktura ne bi smela da se politizuje i koristi za globalna rivalstva.

Međutim, američki zvaničnici ostaju pri čvrstom stavu da projekti koje podržava kineska država nose ozbiljne dugoročne rizike po bezbednost partnera. U Vašingtonu ističu da kineske investicije često dolaze sa skrivenim troškovima i mogućnošću neovlašćenog bezbednosnog pristupa osetljivim podacima i komunikacionim mreža od strane Pekinga.