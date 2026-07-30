SRUŠILA SE ZGRADA U ITALIJI: Šest osoba nestalo, poznato šta je izazvalo urušavanje (VIDEO)

Šest osoba se vode kao nestale pošto se danas urušila zgrada u Mesini na Siciliji, javila je Ansa, pozivajući se na izvore.

Izvori su naveli da šest osoba koje se vode kao nestale možda nisu bile u objektu kada se urušio.

Akcija potraga i spasavanja se nastavlja.

Gradonačelnik Mesine Federiko Bazile rekao je da veruje da je urušavanje mogla izazvati eksplozija kanistera sa gasom, iako nije isključena mogućnost strukturnog rušenja.

L’esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina di tre piani. È accaduto a Messina, nella frazione di Pistunina. I soccorritori parlano di una decina di dispersi. Cinque feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico. Si tratta di una… pic.twitter.com/yUWfdJTIkU — Repubblica (@repubblica) 30. јул 2026.

U objavi na Fejsbuku, Bazile je rekao da su mu misli sa pogođenima i njihovim porodicama, koje prolaze kroz veliki strah i brigu.

Gradska uprava je aktivirala svoj opštinski krizni centar kako bi koordinirala napore za pomoć i podržala pogođene stanovnike, rekao je Bazile.

Renato Skifani, predsednik Sicilije, obećao je podršku gradu za sve preduzete mere.

Psi tragači i dronovi su raspoređeni na lice mesta kako bi tražili sve koji bi mogli biti zarobljeni. Oštećeni deo zgrade je takođe obezbeđen kako bi se omogućio bezbedan nastavak potrage.

Autor: Marija Radić