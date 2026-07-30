Devojčica, koja je nestala pre 4 godine, pronađena je živa: Preživela je pakao, priča dobila šok epilog

Misterija nestanka 15-godišnje devojčice iz Milvokija dobila je šokantan epilog nakon gotovo četiri godine potrage. Tinejdžerka, koja je nestala 2022. godine u Čikagu, pronađena je u Virdžiniji, više od 1.100 kilometara od svog doma, a istražitelji tvrde da je sve vreme bila držana protiv svoje volje i izložena fizičkom i seksualnom zlostavljanju.

Za otmicu i zlostavljanje optužen je 37-godišnji Oven Anderson iz Blekzburga u Virdžiniji. Protiv njega je u Okružnom sudu okruga Milvoki podignuta optužnica za tri krivična dela: otmicu obmanom, navođenje deteta i otmicu deteta.

Devojka, koja sada ima 19 godina, pronađena je nakon što je policija iz druge savezne države kontaktirala policiju u Milvokiju u maju 2026. godine. Taj policijski odsek intervenisao je zbog prijave porodičnog nasilja, kada su stupili u kontakt sa mladom ženom. Ona im u početku nije rekla svoje pravo ime, ali je kasnije ponovo pozvala policiju i saopštila da je nestala osoba iz Milvokija i da je godinama bila držana protiv svoje volje.

Prema navodima iz krivične prijave, devojka je policiji rekla da ju je Anderson fizički i seksualno zlostavljao tokom zatočeništva.

Nestanak ispred bioskopa u Čikagu

Devojčica je nestala 23. juna 2022. godine, a poslednji put je bila viđena ispred bioskopa u Čikagu. Prema navodima istražitelja, tada 15-godišnja devojka uzela je Uber iz Milvokija do Čikaga kako bi se sastala sa muškarcem sa kojim je prethodno godinama komunicirala putem interneta.

Istražitelji navode da je Anderson uspeo da je ubedi da dođe na sastanak, nakon čega ju je odveo u Virdžiniju, gde je, prema optužnici, držao zatočenu naredne četiri godine.

Porodica je odmah posumnjala da nešto nije u redu. Roditelji su rekli da je ključni znak opasnosti bio ugašen telefon njihove ćerke.

"Njena otac me je pozvao i rekao: 'Njen telefon ide direktno na govornu poštu.' Odmah sam znala da nešto nije u redu", ispričala je osoba bliska porodici.

Nestanak tinejdžerke privukao je veliku pažnju javnosti. Porodica i prijatelji javno su tražili pomoć, istovremeno kritikujući policiju u Milvokiju tvrdeći da istraga nije dovoljno brzo napredovala.

Ukazivali su na snimke kamera sa zvona na vratima koji su, prema njihovim tvrdnjama, predstavljali poslednji trag o kretanju devojke.

"Zašto policija nije otišla i pokucala na vrata ljudi? Svi u toj ulici imaju kamere. Mi smo imali snimke, a ne policija", rekao je jedan član porodice.

"Niko me nije saslušao, niko nije seo sa mnom. Bili smo mi protiv policijskih stanica, sa staklom između nas", rekao je drugi član porodice.

Prema iskazu koji je dala policiji, devojka je sa Andersonom počela da komunicira kada je imala 12 godina, preko aplikacija Kik, Discord i Signal.

Navela je da je komunikacija uključivala seksualno manipulisanje i pretnje ucenom. Prema njenim rečima, Anderson joj je davao instrukcije kako da pobegne od kuće, obećavajući joj "život sa svim što joj je potrebno".

Na dan kada je napustila dom, komunicirala je sa njim preko rezervnog telefona koji joj je on rekao da kupi. Nakon toga se sastala sa njim u Čikagu, koristeći prevoz koji je on organizovao.

Prema njenom iskazu, Anderson je tada bacio njen mobilni telefon, kao i rezervni telefon koji joj je dao, u kantu za smeće na ulici.

Tokom istrage policija je utvrdila da je Anderson iznajmio SUV vozilo i prešao broj kilometara koji odgovara putovanju između njegove kuće u Virdžiniji i Čikaga.

Godinama živela u paklu

Prema navodima iz optužnice, tinejdžerka je naredne četiri godine živela sa Andersonom u njegovoj kući u Blekzburgu.

Policiji je rekla da joj nije dozvoljavao da ide u školu i da ju je više puta fizički i seksualno napao.

Takođe je navela da joj je pretio da će je povrediti, kao i da će nauditi njenoj porodici ukoliko pokuša da pobegne.

Kada je Anderson uhapšen, kod njega je pronađeno više komada oružja i opreme, uključujući dva pištolja, 14 napunjenih rezervnih okvira, nekoliko noževa i tri spreja sa biberom.

Policija u Milvokiju saopštila je da nema dokaza da je tinejdžerka bila žrtva organizovane mreže trgovine ljudima.

"Uveravam vas da nemamo razloga da verujemo da je ona bila uključena u trgovinu ljudima", rekao je policajac Milvoki policije Džejmi Sromala za televiziju WTMJ 2025. godine.

Policija je i nakon pronalaska devojke ponovila taj stav, navodeći da bi bilo pogrešno slučaj opisivati kao trgovinu ljudima.

Ipak, optužnica protiv Andersona navodi da vlasti smatraju da je devojka bila žrtva otmice, otmice deteta i seksualnog zlostavljanja, dok je godinama bila držana protiv svoje volje.

Anderson je optužen krajem jula 2026. godine. Prema dostupnim informacijama, još nije održano prvo ročište pred sudom u Viskonsinu, a on se nalazi u pritvoru u Virdžiniji.

Devojka se nakon pronalaska vratila porodici, čime je posle gotovo četiri godine okončana potraga koja je počela njenim nestankom ispred bioskopa u Čikagu.

Autor: Marija Radić