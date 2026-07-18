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Pronađena devojčica koja je pre tri dana nestala na Novom Beogradu: Evo gde se nalazi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Devojčica (13) koja je nestala 15. jula na Novom Beogradu je pronađena.

Prema saznanjima Telegrafa, ona se nalazi u policijskoj stanici u Paraćinu i roditelji idu po nju.

Devojčica je nestala 15. jula kada je u periodu između 13 i 14 sati izašla iz kuće kako bi otišla do obližnje prodavnice, kada joj se izgubio svaki trag.

Poslednji put je viđena u Vinogradskoj ulici na Novom Beogradu, na oko sto metara od mesta gde boravi.

Roditelji u na društvenim mrežama podelili njenu fotografiju, kao i fotografiju mladića sa kojim je postojala mogućnost da je bila i zamolili građane Beograda, Paraćina i Bujanovca da obrate pažnju o tome da li su je videli u nekom od tih mesta.

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Autor: Marija Radić

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