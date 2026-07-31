MIGRANTI NAPRAVILI HAOS KAKAV EVROPA NE PAMTI! Tela isplivavaju na obalu, Španija DIGLA VOJSKU, Brisel u PANICI

Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i španske eksklave Seute, preneo je španski "Pais", pozivajući se na izvore iz policije.

Mobilisana vojska

Zbog situacije španska vlada je mobilisala vojne jedinice u četvrtak uveče kako bi podržala preopterećenu Civilnu gardu.

Prvi izveštaji ukazuju da su se žrtve udavile pokušavajući da stignu do obale Seute tokom vrhunca takozvanog migracionog pritiska blizu južnog graničnog lukobrana kod Tarahala, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka.

Kako se navodi, ne može se isključiti mogućnost da broj žrtava poraste u narednim satima.

Zatvoren granični prelaz Španije i Maroka

Granični prelaz Beni Enzar, jedini operativni prelaz između Španije i Maroka u Melilji, ostaje zatvoren nakon pokušaja masovnog ulaska migranata, saopštila je Vladina delegacija u autonomnom gradu.

Vlasti su apelovale na javnost da se ne ide u pogranično područje, kako se ne bi ometao rad bezbednosnih snaga.

U međuvremenu, nacionalna i lokalna policija raspoređene su na različitim tačkama u centru Seute i okolini kako bi sprečile pljačke ili nemiri povezane sa masovnim prilivom ljudi iz Maroka.

Vlasti su objavile da je važno uzeti u obzir da je većina ovih ljudi ušla u zemlju noseći samo kupaće kostime i da nemaju ni hranu ni novac da bilo šta kupe.

Esto es infumable.

Cientos de marroquíes escapan a la carrera de la frontera de El Tarajal y penetran en Ceuta.

Hay una dejación de funciones temeraria y peligrosa para España. pic.twitter.com/9uzSh8hW8o — Fátima Martínez (@fatimamartinez) 30. јул 2026.

Oglasio se predsednik Melilje

Predsednik Melilje Huan Hose Imbroda procenio je da je u četvrtak uveče u autonomni grad preko kopnene granice i morem ušlo "oko 300, najviše 400" ilegalnih migranata.

Imbroda je pojasnio da je ono što se dešava u Melilji "neuporedivo" sa situacijom u Seuti i istakao "primernu" zajedničku akciju Civilne garde, Nacionalne policije i Lokalne policije, sa kojom je "ovakav obim prilično dobro obuzdan", dodajući da je "marokanska žandarmerija sarađivala".

Panika u Briselu, Sančez danas u poseti enklavi

Premijer Španije Pedro Sančez će danas otputovati u enklavu, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske.

Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Fronteksa.

U međuvremenu, kako je najavila premijerka Italije Đorđa Meloni, vlada u Rimu razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom kao rezultat migracione krize.

JUST IN: 🇪🇸 Thousands of illegal immigrants seen surging into Spain. pic.twitter.com/R37L0FCiHC — BRICS News (@BRICSinfo) 30. јул 2026.

Pronađena tela 10 migranata

Podsetimo, snage bezbednosti Španije pronašle su tela 10 migranata koji su pokušavali da preplivaju granicu između Maroka i španske enklave Seute, nakon priliva hiljada migranata na tom području, naveli su policijski izvori.

Ovaj novi talas migranata dodatno pogoršava krizu koja vrši pritisak na autonomni grad već najmanje nedelju dana i podseća na onu iz 2021. godine, kada je oko 5.000 Marokanaca prešlo granicu u jednom danu, navodi list.

Zbog toga su marokanske vlasti počele da koriste opremu za razbijanje demonstracija, suzavac i vodene topove kako bi rasterale mase okupljene u blizini granice sa Seutom, prenela je španska agencija EFE.

Lokalne vlasti traže proglašenje vanrednog stanja

U saopštenju se navodi da će oružane snage pružiti podršku policiji u vršenju dužnosti radi održavanja bezbednosti u gradu Seuti, preneo je "Pais".

Podsetimo, hiljade migranata pokušalo je da preplivaju granicu između Maroka i španske enklave Seute, što je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad, a lokalne vlasti traže od vlade u Madridu da proglasi nacionalno vanredno stanje.

Autor: Iva Besarabić