Finansijski udar na Moskvu: Bela kuća sprema carine od 500 odsto za države koje sarađuju sa Rusijom

Američki predsednik Donald Tramp podržao je predlog zakona senatora Lindzija Grejama o uvođenju znatno oštrijih sankcija Rusiji, preneo je Si-En-En (CNN) pozivajući se na zvanične izvore iz Bele kuće.

Ova zakonska inicijativa, koja je mesecima bila predmet pregovora, mogla bi radikalno da promeni globalnu ekonomsku scenu jer uvodi carine od čak 500 odsto za države koje nastave da kupuju rusku naftu, gas i druge energetske proizvode.

Ovaj predlog zakona, poznat i kao "ekonomska bunker-bomba", osmišljen je sa ciljem da se izvrši maksimalan pritisak na prihode Moskve od izvoza energenata. Umesto da se fokusira isključivo na direktne sankcije Rusiji, zakon direktno cilja treće zemlje koje kupovinom jeftinih ruskih energenata praktično finansiraju vojne aktivnosti Kremlja. Podrška Bele kuće ovom zakonskom rešenju pruža administraciji novi, izuzetno moćan instrument za vršenje diplomatskog i ekonomskog pritiska na globalne kupce ruske nafte, poput Kine i Indije.

Zvaničnici ističu da je cilj ove mere da se stvori snažna poluga za pregovore i da se zemlje koje i dalje sarađuju sa Moskvom podstaknu na distanciranje od ruskih energetskih izvora.

Zakonodavci navode da je saradnja između zakonodavne i izvršne vlasti u Vašingtonu ključna kako bi se uspostavio mehanizam koji će naplatiti visoku cenu svima koji omogućavaju funkcionisanje ruske ratne mašinerije. Iako detalji usaglašene verzije zakona još uvek nisu u potpunosti predstavljeni javnosti, izvesno je da će kombinacija visokih tarifa i predsedničkih ovlašćenja stvoriti pravno i politički čvrst sistem za sprovođenje novih ekonomskih mera na globalnom nivou.