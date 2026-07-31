SKANDAL U SAD: Pivara obećala besplatno pivo na dan Trampove smrti, pa ostala bez licence!

Državna licenca pivare Minokva u Viskonsinu zvanično je oduzeta nakon što je kompanija na društvenim mrežama objavila skandaloznu promociju da će deliti besplatno pivo na dan smrti Donalda Trampa.

Ova objava izazvala je lavinu reakcija, hiljade negativnih komentara, pretnje bojkotom i prijave nadležnim organima. Iz pivare su tada poručili: „Besplatno pivo ceo dan na dan njegove smrti. Pokažite nam ovu objavu kada se to desi za nekoliko meseci i mi ćemo ispuniti svoje obećanje“.

Nakon što se dogodio pokušaj atentata na Trampa, pivara je nastavila sa provokacijama, objavivši status: „Pa, skoro smo dobili #besplatnidanpiva. Ili neko iz Otpora treba da poradi na tačnosti, ili je lažirao još jedan atentat da bi dobio pozitivno medijsko izveštavanje. Nikada nećemo saznati“.

Regulatori su nakon hitnog postupka utvrdili da su ovim objavama prekršeni državni propisi o alkoholu, standardi javne bezbednosti i pravila oglašavanja koja zabranjuju promocije što podstiču nasilje ili narušavaju javni red. Pored oduzimanja licence, pivari je izrečena novčana kazna i naređeno joj je da odmah prekine proizvodnju i prodaju alkohola.

Vlasnik pivare i politički aktivista Kirk Bangstad najavio je da se neće predati i da će se boriti protiv odluke države, tvrdeći da je reč o političkoj cenzuri i satiri zaštićenoj slobodom govora. Dok traje žalbeni postupak, pivari je strogo zabranjeno da toči piće, čime je doveden u pitanje opstanak čitavog poslovanja.

Autor: D.S.