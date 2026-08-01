ALEKSANDRA OSUĐENA ZA UBISTVO ĆERKE (2) Devojčica imala čak 21 SLOMLJENU KOST: Šok šta je majka radila dok je dete umiralo

Malena Izabel Volš imala je samo dve godine kada ju je u septembru prošle godine majka Aleksandra dovela kod lekara. Ustanovljene su stravične povrede: čak 21 slomljena kost, uključujući prelom noge.

Devojčica je podlegla stravičnim povredama u bolnici, međutim, kasnije je otkrivena surova istina, a njena majka i očuh su u utorak osuđeni za ubistvo.

Tokom suđenja Aleksandri Voker (25) i njenom dečku Harisonu Simpsonu (22) iz Velike Britanije, otkriveno je da je mala Izabel mesecima bila zlostavljana. Kobnog dana, kada je devojčica bila veoma loše usled povreda koje su joj naneli oni koji bi trebalo da brinu o njoj, majka je, kako je navelo tužilaštvo, sela, zapalila cigaretu i počela da pretražuje na Guglu "Zašto moje dete krvari?" i "Šta da radim ako moje dete ima krv u stolici?". Potom je pozvala devojčicinog očuha koji ju je na kraju nagovorio da pozove Hitnu pomoć.

Mother & New Boyfriend Jailed For Life Over The Sexual Assault & Murder Of Her Two Year Old Baby.



Little Isabelle Welsh suffered 21 broken bones, nearly 100 bruises and sexual abuse before she was finally beaten to death.



Today the child’s mother and her paedophile boyfriend… pic.twitter.com/bB8nDm6bzg — BritMatters 🇬🇧 (@britmatters) 30. јул 2026.

Simpson, koji je Voker upoznao preko aplikacije za upoznavanje samo šest nedelja pre Izabeline smrti, proglašen krivim za ubistvo, zlostavljanje i seksualno zlostavljanje deteta, dok je Voker osuđena za ubistvo i zlostavljanje.

"Izabel je trebalo da ima ceo život pred sobom, ali nam je oduzeta na najstrašniji mogući način. Bila je voljena i naši životi više nikada neće biti isti", saopštila je porodica devojčice.

Dodali su da presuda ne može da vrati Izabel niti da ublaži bol, ali da predstavlja zadovoljenje pravde i da će je zauvek pamtiti.

Tužilaštvo je kao dokaz priložilo i snimke sa nadzornih kamera za koje tvrdi da pokazuju kako je Voker ostala ravnodušna dok je njena teško povređena dvogodišnja ćerka umirala.

Des images bouleversantes montrent une petite fille jouant joyeusement quelques semaines avant d'être prétendument agressée sexuellement et assassinée par sa mère et son nouveau petit ami.



Isabelle Welsh, âgée de deux ans, a subi 21 fractures au cours des semaines précédant son… pic.twitter.com/jpb2wdookF — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) 26. јун 2026.

Glavna tužiteljka Kirsti Divajn opisala je zlostavljanje kao "šokantno nasilje" i "jeziv zločin".

- Izabel je zadobila katastrofalne povrede od ljudi koji su trebalo da je vole, brinu o njoj i štite je. Umesto života punog prilika, Voker i Simpson su joj oduzeli budućnost i uskratili porodici mogućnost da je gleda kako odrasta - rekao je glavni inspektor Stiv Čaterton.

Autor: A.A.