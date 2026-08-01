Analiza korporacije RAND: Ukrajinska strategija iscrpljivanja prekretnica u ratu protiv Rusije

Vojni analitičari američkog istraživačkog centra ocenjuju da Kijev uspeva da preokrene tok rata u svoju korist primenom matematički proračunate taktike nanošenja maksimalnih gubitaka ruskim snagama i ekonomiji.

VAŠINGTON — Suprotno prvobitnim pretpostavkama sa početka sukoba da će dugotrajni rat iscrpljivanja neumitno ići u prilog Rusiji zbog njene veličine, broja stanovnika i spremnosti na velika stradanja, najnovije analize američke korporacije RAND pokazuju da Ukrajina postepeno preuzima inicijativu primenom izuzetno efikasne strategije iscrpljivanja protivnika.

U analizi koju potpisuju vojni stručnjaci Džijan Džentil i Endru Radin navodi se da je Ukrajina razvila sistematski pristup ratovanju koji se oslanja na poslovne i matematičke principe radi maksimizovanja ruskih ljudskih i ekonomskih gubitaka.

Okosnicu ove strategije postavila je vojna uprava predvođena bivšim ministrom odbrane Mihajlom Fedorovom, postavivši jasne metrike učinka prema kojima ruske snage treba da pretrpe najmanje 200 poginulih za svaki zauzeti kvadratni kilometar teritorije, uz cilj eliminacije od najmanje 50.000 ruskih vojnika mesečno.Kao ključni pokretač ovakvih rezultata ističe se snažan domaći sektor bespilotnih letelica, specijalizovane

Snage za bespilotne sisteme i interni sistemi komandovanja i kontrole. Ukrajina je pri tome uvela i inovativni sistem podsticaja u kojem vojne jedinice dostavljaju video-dokaze svojih dejstava kako bi osvojile bodove koje potom menjaju za nabavku novih količina dronova i opreme.

Pored dešavanja na samoj liniji fronta, ukrajinska strategija iscrpljivanja proširila se duboko u unutrašnjost Ruske Federacije, gde napadi dugog dometa usmereni na naftnu i gasnu infrastrukturu direktno slabe rusku ratnu ekonomiju i smanjuju izvozne prihode.

Autori analize ukazuju na uvođenje vanrednog stanja na Krimu usled prekida logističkih lanaca, napade u blizini Sankt Peterburga tokom održavanja ekonomskog foruma, kao i na prve vidljive znake nezadovoljstva među ruskim stanovništvom i oligarhijom.Povlačeći istorijske paralele sa Američkim građanskim ratom i Prvim svetskim ratom, analitičari korporacije RAND zaključuju da ratove ređe rešavaju brzi manevri, a češće postepeno slamanje volje i resursa protivnika.

Ukoliko Ukrajina uspe da održi ovaj nivo napada dugog dometa i zadrži kontinuiranu podršku zapadnih partnera, Rusija bi mogla da se suoči sa slomom vojnih i ekonomskih kapaciteta sličnim onom koji je zadesio nemačku vojsku pred kraj 1918. godine.

Autor: Iva Besarabić