Oglasio se Tramp: Otkazan napad na Iran, postignut dogovor koji podrazumeva kraj nuklearne pretnje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da su SAD „u potpunosti spremne i naoružane za akciju protiv Islamske Republike Iran, sa nivoom vojne sile, moći i spremnosti kakva nije viđena još od Drugog svetskog rata“.

Ipak, kako je naveo, Iran i druge zemlje Bliskog istoka zatražile su od Vašingtona da odloži svaki napad, jer je, prema njegovim rečima, postignut dogovor o osnovnim okvirima sporazuma.

„To bi podrazumevalo trenutno, potpuno i bezuslovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i kraj iranske nuklearne pretnje“, napisao je Tramp.

Dodao je da je, „zarad buduće dobrobiti sveta, ali i opstanka uspešnog i prosperitetnog Irana“, pristao da otkaže planirani napad, pod uslovom da se sporazum brzo postigne.

„Država Izrael pridružuje mi se u toj obavezi“, naveo je američki predsednik, a svoju poruku zaključio rečima: „Na posao, svi, i završite to. Hvala vam na pažnji!“

Autor: D.B.