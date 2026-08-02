Oglasio se Tramp: Otkazan napad na Iran, postignut dogovor koji podrazumeva kraj nuklearne pretnje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da su SAD „u potpunosti spremne i naoružane za akciju protiv Islamske Republike Iran, sa nivoom vojne sile, moći i spremnosti kakva nije viđena još od Drugog svetskog rata“.
Ipak, kako je naveo, Iran i druge zemlje Bliskog istoka zatražile su od Vašingtona da odloži svaki napad, jer je, prema njegovim rečima, postignut dogovor o osnovnim okvirima sporazuma.
„To bi podrazumevalo trenutno, potpuno i bezuslovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i kraj iranske nuklearne pretnje“, napisao je Tramp.
Dodao je da je, „zarad buduće dobrobiti sveta, ali i opstanka uspešnog i prosperitetnog Irana“, pristao da otkaže planirani napad, pod uslovom da se sporazum brzo postigne.
„Država Izrael pridružuje mi se u toj obavezi“, naveo je američki predsednik, a svoju poruku zaključio rečima: „Na posao, svi, i završite to. Hvala vam na pažnji!“
Autor: D.B.