OTETE SESTRE BLIZNAKINJE U GRČKOJ: Aktiviran Amber alert, ovo je opis dece, policija poziva sve u pomoć (FOTO)

Grčke vlasti tragaju za dve devetogodišnje devojčice, sestre bliznakinje, Artemidom Andrikopulu i Afroditom Andrikopulu, koje su nestale 24. jula u Glifadi, predgrađu Atine.

Prema navodima organizacije "Osmeh deteta" (To Hamogelo tou Paidiou), reč je o slučaju roditeljske otmice. Po nalogu tužilaštva aktiviran je sistem Amber Alert Hellas kako bi javnost bila što pre obaveštena i uključena u potragu.

Sumnja da je majka odvela devojčice

Kako se navodi u saopštenju, majka je 24. jula odvela svoje maloletne ćerke Artemidu Andrikopulu (9) i Afroditu Andrikopulu (9) iz oblasti Glifade, nakon čega im se gubi svaki trag.

Organizacija "Osmeh deteta" obaveštena je o njihovom nestanku u petak, 31. jula, a odmah potom je, po nalogu tužilaštva, aktivirala sistem Amber Alert Hellas.

Afrodita Andrikopulu (9) ima smeđe oči i smeđu kosu, visoka je oko 135 centimetara i teška oko 35 kilograma. Nije poznato šta je imala na sebi u trenutku nestanka.

Artemida Andrikopulu (9) takođe ima smeđe oči i smeđu kosu, visoka je oko 135 centimetara i teška oko 35 kilograma. Ni za nju nije poznato u kojoj je odeći nestala.

Poziv građanima

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalim devojčicama pozivaju se da odmah kontaktiraju organizaciju "Osmeh deteta", Evropsku liniju za nestalu decu ili najbližu policijsku stanicu.

Organizacija je navela da će javnost biti odmah obaveštena ukoliko devojčice budu pronađene, kako bi poternice i obaveštenja mogla da budu povučena.

Sistem Amber Alert Hellas služi za hitno obaveštavanje građana o nestanku maloletnika i funkcioniše uz podršku državnih institucija, medija, privatnih kompanija i volonterskih organizacija, koje informacije o nestalom detetu distribuiraju putem televizije, radija, društvenih mreža, SMS poruka i ekrana na javnim mestima poput aerodroma.

Autor: D.B.