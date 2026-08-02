PRVI SNIMAK JEZIVE NESREĆE NA NEBU IZNAD GRČKE! Sudarila se dva protivpožarna helikoptera - Ima MRTVIH (VIDEO)

Dva protivpožarna helikoptera sudarila su se danas tokom gašenja velikog požara u mestu Psata u Grčkoj, a prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih.

Na snimku koji možete videti u ovom tekstu vidi se svaki detalj nesreće - jedan helikopter se previše približava drugom, zadnjim delom ga zakači i tada sledi snažna eksplozija.

Kako prenose grčki mediji, dvoje članova jedne posade je spaseno i prevezeno u 251. vojnu bolnicu u Atini, dok se za dvoje članova druge posade navodi da su stradali. Zvanična potvrda o broju poginulih još se očekuje.

⚠️ Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια κατάσβεσης του πύρινου μετώπου στην Ψάθα, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.



📹 Πηγή: Kefalonia Press#flight #helicopter #crash #greece #fire #accident #tanea pic.twitter.com/RqZraaqUz5 — TA NEA (@ta_nea) 02. август 2026.

Na društvenim mrežama pojavio se i dramatičan snimak koji, prema navodima grčkih medija, prikazuje trenutke nakon sudara letelica angažovanih na gašenju požara.

Oba helikoptera tipa Bell bila su angažovana po ugovoru sa grčkom Vatrogasnom službom i u svakom su se nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

Na mesto nesreće odmah su upućena četiri vozila Hitne pomoći i jedna mobilna medicinska ekipa, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spasavanja.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom, a grčki mediji navode da se očekuju nove zvanične informacije o stanju članova posade i uzroku nesreće.

Izvori iz kompanije su javili da je razlog sudara ljudska greška, najverovatnije, jer su helikopteri bili tehnički ispravni.

Podsetimo, Grčka se već danima bori sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili više delova zemlje, o čemu Telegraf.rs svakodnevno izveštava. Zbog visokih temperatura, suše i jakog vetra, vatra se velikom brzinom širila, zbog čega su u više navrata izdavana upozorenja za evakuaciju stanovništva. Na terenu su angažovane stotine vatrogasaca, uz pomoć protivpožarnih aviona i helikoptera koji neprekidno učestvuju u gašenju požara.

Autor: Iva Besarabić