Tragedija u Brazilu: Dva helikoptera se sudarila u vazduhu, svi putnici nastradali

Šest osoba izgubilo je život kada su se dva helikoptera sudarila u vazduhu i srušila u oblasti Rekreio dos Bandeiras, na jugozapadu Rio de Žaneira.

Prema rečima očevidaca, dva helikoptera sudarila su se u vazduhu pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. Portparol vatrogasne službe izjavio je da niko od osoba koje su se nalazile u letelicama nije preživeo nesreću.

Vlasti su saopštile da su ostaci oba helikoptera bili rasuti na području prečnika najmanje 100 metara, dok su pojedini delovi pali i na krovove okolnih zgrada.

Rio de Janeiro - Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de 2 helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas.… pic.twitter.com/yB0C5nIaRc — g1 (@g1) 14. јун 2026.

Na mestu nesreće angažovano je oko 45 vatrogasaca sa 15 vozila, a saobraćaj na priobalnoj saobraćajnici Avenida das Amerikas bio je obustavljen iz bezbednosnih razloga. Nekoliko sati kasnije požar je stavljen pod kontrolu, dok su ekipe nastavile proveru mogućeg curenja goriva.

Istovremeno, brazilsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je aktiviran Centar za istragu i prevenciju vazduhoplovnih nesreća (CENIPA), koji je već započeo prikupljanje podataka i sprovođenje preliminarne istrage o okolnostima ove tragedije.

Autor: Marija Radić