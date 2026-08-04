Afrički migrantski talas ponovo ugrozio granice Evrope, Tramp dao još jednu šansu Iranu - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Najvažnije globalne događaje i politička previranja u protekloj sedmici obeležili su dramatična migrantska invazija na severnoafričku špansku enklavu Seutu, nastavak tenzija na Bliskom istoku, geopolitička pomeranja u ratu u Ukrajini i ekološko-energetska kriza u Evropi.

Španska severnoafrička enklava Seuta, površine svega 18,5 kvadratnih kilometara, pretrpela je nezapamćeni migrantski pritisak kada je u kratkom roku između 60.000 i 75.000 migranata pokušalo da pređe granicu iz Maroka. Prema izveštajima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, većina njih je pokušala da dopliva do plaža Seute ili da probije granične ograde. Ovaj masovni juriš doveo je do velike humanitarne tragedije u kojoj je poginulo najmanje 72 ljudi na španskoj strani i 11 na marokanskoj strain granice, uglavnom usled utapanja i stampeda kod graničnog prelaza Tarajal. Lokalne vlasti su saopštile da je u gradu trenutno zbrinuto oko 862 maloletnika bez pratnje, dok su prihvatni centri potpuno kolabirali pod pritiskom.

Španski premijer Pedro Sančez hitno je posetio enklavu i osudio situaciju, okrivljujući organizovane krijumčarske grupe za haos i naglašavajući da je „teritorijalni integritet zemlje ozbiljno ugrožen“. Predsednik regionalne vlade Seute, Huan Hesus Vivas, izjavio je za medije da je priliv ljudi u jednom trenutku predstavljao uvećanje populacije enklave za 75%, što je izazvalo opštu nesigurnost i zatvaranje lokalnih radnji. Sa druge strane, portparol marokanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Rašid El Kalfi, naveo je da prikupljeni podaci pokazuju kako ovi događaji „nisu bili rezultat trenutnih okolnosti niti spontanog razvoja situacije“, ukazujući na organizovane akcije i glasine preko društvenih mreža koje su pokrenule masu.

Evropska unija je reagovala sa dubokim šokom, a lideri 22 države članice uputili su otvoreno pismo sa zahtevom za hitne razgovore kako bi se dogovorio koordinisani odgovor i sprečili dalji nekontrolisani prelasci. Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je na mreži X da je „odbrana spoljnih granica zajednička odgovornost Evrope“, nakon čega je Italija privremeno suspendovala Šengenski sporazum prema Španiji iz razloga nacionalne bezbednosti. U međuvremenu, situacija na terenu je počela da se stabilizuje; španske vlasti su saopštile da se više od 53.000 migranata već dobrovoljno vratilo u Maroko preko prelaza Tarajal, dok je evropski komesar za migracije potvrdio da nijedan ilegalni migrant iz ovog talasa nije uspeo da stigne do kopnenog dela Evropske unije.

Eskalacija petomesečnog oružanog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dostigla je kritičnu tačku nakon serije iranskih napada na trgovačke brodove i američke vojne baze u regionu. Kao direktan odgovor na ove provokacije, Bela kuća i Pentagon su tokom vikenda pripremali masovnu vazdušnu kampanju, opisivanu kao jedan od najžešćih udara od Drugog svetskog rata, sa ciljem potpunog uništenja iranske energetske i nuklearne infrastrukture. Međutim, američki predsednik Donald Tramp u poslednjem trenutku je doneo odluku o otkazivanju napada. Prema njegovim rečima, odluka o odlaganju vojnih akcija doneta je na eksplicitan zahtev regionalnih saveznika, pre svega Saudijske Arabije i niza zalivskih zemalja, koje su apelovale na Vašington da pruži još jednu šansu diplomatskom rešavanju krize kako bi se izbegao totalni regionalni rat.

Paralelno sa privremenim obustavljanjem vazdušnih udara, administracija u Vašingtonu nastavlja da sprovodi rigoroznu pomorsku blokadu. Američka Centralna komanda (CENTCOM) aktivno drži pod kontrolom južne iranske luke i strateški važan Ormuski tesnac kroz takozvani "čelični zid", preusmeravajući desetine komercijalnih brodova i potpuno odsecajući Teheran od vitalnih trgovinskih ruta. Tramp je jasno poručio da ova ekonomska i vojna blokada neće biti podignuta sve dok se ne postigne konačan dogovor ili dok ne dođe do potpune kapitulacije Irana. Ova strategija maksimalnog pritiska već izaziva ozbiljne potrese na globalnom tržištu energenata i podiže cene nafte, stavljajući i samu Belu kuću pod unutrašnji politički pritisak da što pre pronađe izlaz iz sukoba koji traje od februara ove godine.

Kao prelazno rešenje, predsednik SAD je zvanično ponudio pokretanje hitnih pregovora, naglasivši da je ovo "poslednja šansa" za Iran da potpiše sporazum i izbegne totalno uništenje. Prva faza novih diplomatskih napora obuhvatala bi hitno otvaranje Ormuskog tesnaca, dok bi druga faza bila usmerena ka potpunoj denuklearizaciji Irana. Ipak, diplomatski proces je već u samom startu naišao na prepreke. Dok Tramp tvrdi da su razgovori u toku i da je okvirni dogovor o plovidbi blizu, iranski zvaničnici i državni mediji oštro demantuju bilo kakve direktne pregovore sa Vašingtonom, nazivajući Trampove izjave psihološkim operacijama i poručujući da njihove snage ostaju u stanju pune borbene gotovosti.

S druge strane Tramp je poručio da bi ovi razgovori mogli brzo da dovedu do ponovnog otvaranja ključnog strateškog plovnog puta, naglašavajući da je otvaranje moreuza prva faza šireg plana koji uključuje i pitanje denuklearizacije. Umesto direktnog dijaloga sa SAD, Iran je intenzivirao bilateralne pregovore sa Omanom o uspostavljanju potpuno nove i navodno bezbednije rute za pomorski saobraćaj. Teheran i Maskat aktivno razmatraju tehničke aspekte novog aranžmana plovidbe, koji bi prema iranskom predlogu obuhvatao jedinstvenu putanju sa jasno definisanim ulaznim i izlaznim trakama. Situacija na terenu ostaje izuzetno napeta jer su u proteklim danima pogođeni komercijalni tankeri, dok je u vazdušnom prostoru došlo do ozbiljne eskalacije. Kuvajtske oružane snage su presrele i uništile više od 30 neprijateljskih iranskih dronova koji su narušili njihov vazdušni prostor i gađali ključne nacionalne instalacije, što je dodatno ugrozilo ionako nestabilnu bezbednosnu arhitekturu u Persijskom zalivu.

Vojne tenzije na Bliskom istoku i konstantne pretnje po pomorske puteve izazvale su snažne potrese na globalnom energetskom tržištu. Cena sirove nafte tipa Brent zabeležila je nagli skok i ponovo se pozicionirala na nivou od oko 90 dolara po barelu. Ovaj nagli porast direktna je posledica obnavljanja sukoba između SAD i Irana, koji su praktično poništili ranije privremene mirovne sporazume. Trgovci naftom i ekonomski analitičari sa velikom zabrinutošću prate razvoj situacije, jer dugotrajne blokade i nesigurnost direktno ugrožavaju stabilnost snabdevanja rafinerija širom sveta.

Glavno žarište pritiska, pored Ormuskog moreuza, ostaje i Crveno more, gde jemenski pobunjenici Huti nastavljaju sa pokušajem sprovođenja pomorske blokade i napadima na trgovačke brodove. Iako pojedini komercijalni brodovi uspevaju da prođu kroz ove rizične vode pod vojnom pratnjom međunarodnih misija, poput evropske operacije ASPIDES, opšti strah od prekida lanaca snabdevanja drži cene na istorijski visokom nivou. Finansijski stručnjaci upozoravaju da bi zadržavanje cene nafte na nivou od 90 dolara ili njen potencijalni dalji rast ka 100 dolara mogli značajno da ubrzaju globalnu inflaciju, što bi primoralo centralne banke na dodatno zaoštravanje monetarne politike.

U Vašingtonu su se sastali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i američki predsednik Donald Tramp. Sastanak u Beloj kući dogodio se u izuzetno kritičnom trenutku za budućnost međunarodne vojne pomoći Kijevu. Glavni cilj posete bio je da osigura kontinuitet finansijske i logističke podrške Sjedinjenih Američkih Država, u periodu kada se unutar Vašingtona vode intenzivne debate o daljem obimu i uslovima slanja pomoći. Zelenski je tokom razgovora nastojao da uspostavi čvrst partnerski odnos sa Trampovom administracijom, naglašavajući da je stabilnost Ukrajine direktno povezana sa dugoročnim geopolitičkim interesima samih Sjedinjenih Država na evropskom kontinentu.

Kako bi praktično demonstrirala svoju vojnu efikasnost i opravdala poverenje zapadnih saveznika, Ukrajina je neposredno pre sastanka izvela niz strateški preciznih napada na iranske brodove u Kaspijskom moru. Ova operacija predstavlja značajno proširenje geografskog dometa ukrajinskih snaga i direktan udar na ključne rute snabdevanja koje Moskva koristi. Uspešnim targetiranjem ovih plovila, Kijev je poslao jasnu poruku Vašingtonu da poseduje i sposobnost i odlučnost da neutrališe pretnje daleko iza linije fronta, efikasno koristeći resurse koji su mu na raspolaganju.

Tokom posete Vašingtonu predsednik Zelenski je upozorio na postojanje rusko-iranske vojne sprege, koja direktno ugrožava globalnu bezbednost. Predočavanjem jasnih dokaza da Iran aktivno snabdeva Rusiju bespilotnim letelicama, raketama i drugom vojnom opremom preko Kaspijskog jezera, dok Rusija Teheranu uzvraća deljenjem obaveštajnih podataka o američkim bazama i rasporedu vojnih snaga u regionu, Zelenski je ukazao na postojanje šire osovine autoritarnih režima. Ukrajinski predsednik je domaćinima u Vašingtonu jasno stavio do znanja da osovina Moskve i Teherana predstavlja primarnu pretnju po nacionalne interese SAD-a i njihove saveznike na Bliskom istoku i u Evropi.

Učestali i duboki udari ukrajinskih bespilotnih letelica na rafinerije nafte širom Rusije ozbiljno su ugrozili energetsku infrastrukturu agresora, primoravši Moskvu na neočekivane ekonomske ustupke. Strategija Kijeva da preuzme inicijativu na frontu ciljanjem vitalnih energetskih čvorišta rezultirala je značajnim padom ruskih prerađivačkih kapaciteta i širokom nestašicom goriva u regionima širom Rusije. Kako bi stabilizovao domaće tržište i obezbedio kontinuirano snabdevanje svojih vojnih snaga, Kremlj je sada prinuđen da uvozi rafinisane naftne derivate iz Indije, što predstavlja paradoksalan preokret za zemlju koja je tradicionalno bila jedan od najvećih svetskih izvoznika energenata.

Dok Ukrajina uspešno eksploatiše ruske logističke ranjivosti, situacija na samom bojištu preti da se dodatno zakomplikuje usled sve intenzivnije međunarodne vojne pomoći Moskvi. Vlasti u Kijevu izdale su oštro upozorenje povodom obaveštajnih izveštaja koji ukazuju na to da Severna Koreja šalje novi kontingent od čak 30.000 vojnika kao direktnu ispomoć ruskim trupama. Ovaj masovni priliv strane žive sile signalizira nameru Pjongjanga i Moskve da učvrste svoj agresorski vojni savez, što dodatno pojačava stradanje ukrajinskih civila i dalje internacionalizuje ovaj iscrpljujući sukob.

U Gazi je objavljen istorijski dogovor o razoružanju Hamasa. Ovaj pokušaj postizanja mirovnog sporazuma u Gazi, koji je u fokus stavio do sada teško zamisliv scenario dobrovoljnog razoružavanja terorističkog Hamasa, doneo je samo trenutnu nadu međunarodnoj zajednici pre nego što se suočio sa surovom realnošću na terenu. Diplomatski napori koji su mesecima vođeni iza zatvorenih vrata rezultirali su potpisivanjem izuzetno krhkog primirja. Ipak, sporazum koji je trebao da označi prekretnicu u višedecenijskom sukobu i otvori put ka trajnoj stabilizaciji regiona, našao se pod velikim znakom pitanja samo nekoliko sati nakon zvanične objave o njegovom postizanju.

Sumnju u održivost ovog dogovora odmah su podgrejale oštre i direktne izjave sa najviših instanci u Tel Avivu. Izraelski vojni i politički zvaničnici demantovali su navode o trajnom prekidu vatre, naglašavajući da nikakav zvaničan i obavezujući dokument o potpunoj obustavi vojnih operacija zapravo ne postoji na stolu. Prema njihovim rečima, operativni ciljevi Izraela ostaju nepromenjeni, a prisustvo sporazuma na papiru ne obavezuje odbrambene snage na pasivnost ukoliko procene da su bezbednosni interesi zemlje i dalje ugroženi.

Da reči zvaničnika nisu bile samo retorika, pokazao je i nastavak ratnih dejstava koji je pokazao da dogovoreno primirje nije zaživelo u praksi. Vazdušni udari na pojas Gaze nastavili su se nesmanjenim intenzitetom, dok su detonacije ponovo odjekivale stambenim četvrtima i vojnim uporištima. Ovakav razvoj događaja na samom početku implementacije sporazuma jasno pokazuje da je jaz između diplomatskih želja i realnog stanja na frontu i dalje nepremostiv.

Na severnom libanskom frontu, Izraelska vojska (IDF) izvela je ciljanu vojnu operaciju na strateškom grebenu Ali al-Taher u južnom Libanu, tokom koje je eliminisano nekoliko boraca Hezbolaha. Ova akcija je pokazala da se na terenu krši ranije uspostavljen režima prekida vatre, koji je bio dogovoren kako bi se smirile tenzije duž plave linije razgraničenja. Lokalni izvori javljaju da su napad pratili snažni artiljerijski udari i nadletanje bespilotnih letelica, što je izazvalo paniku među lokalnim stanovništvom i ponovo pokrenulo talas nesigurnosti u ovom pograničnom regionu.

Ovaj incident, koji su izazvali pripadnici Hezbolaha ulazeći u zabranjenu zonu, preti da potpuno uruši krhki mirovni sporazum i eskalira u sukob širih razmera na Bliskom istoku. Dok izraelska strana upozorava da će nastaviti sa neutralizacijom neposrednih pretnji i sprečavanjem pregrupisavanja protivničkih snaga, komanda Hezbolaha najavljuje odlučan odgovor na, kako navode “očiglednu agresiju i narušavanje suvereniteta Libana”. Međunarodni posmatrači i mirovne snage UN-a (UNIFIL) hitno su pozvali obe strane na maksimalnu uzdržanost kako bi se sprečio povratak otvorenim ratnim dejstvima koja bi imala katastrofalne posledice po regionalnu stabilnost.

U jeku letnjih meseci evropski kontinent se suočava sa nezapamćenom sušom i rekordno niskim vodostajem Dunava, što je izazvalo lančanu reakciju ekoloških i ekonomskih problema širom regiona. Najdramatičnija situacija zabeležena je u Rumuniji, gde je ekstremno nizak nivo vode ozbiljno ugrozio hlađenje nuklearne elektrane Černavoda. Kako bi sprečila potencijalnu katastrofu i obezbedila stabilnost postrojenja, rumunska vojska je preduzela radikalne mere i upotrebila eksploziv za miniranje rečnog korita. Ova hitna operacija izvedena je sa ciljem da se razbiju podvodne stene i veštački preusmeri preostali tok vode direktno ka rashladnim sistemima nuklearke.

Kriza energetskog sektora brzo se proširila i na susedne zemlje, pa su tako mađarske vlasti zvanično najavile potpunu privremenu obustavu rada nuklearne elektrane Pakš. Ova jedina mađarska nuklearka, koja proizvodi polovinu električne energije u zemlji, takođe pati od hroničnog nedostatka vode potrebne za bezbedno hlađenje reaktora, što direktno ugrožava energetsku stabilnost cele države u periodu kada je potrošnja struje na vrhuncu zbog ekstremnih vrućina.

Pored neposrednih pretnji po energetsku bezbednost, drastičan pad vodostaja Dunava paralisao je ključne privredne tokove i ekosisteme u svim podunavskim državama. Rečna plovidba je na mnogim deonicama potpuno obustavljena ili svedena na minimum, što nanosi ogromne gubitke teretnom saobraćaju i logistici. Istovremeno, gradovi duž rečnog toka prijavljuju ozbiljne poteškoće u vodosnabdevanju stanovništva, dok hidroelektrane drastično smanjuju proizvodnju električne energije. Stručnjaci upozoravaju da ova hidrološka katastrofa ostavlja trajne posledice i na rečni biodiverzitet, jer zagrevanje vode i nedostatak kiseonika masovno ugrožavaju riblji fond i osetljiva staništa.

Vatrena stihija koja danima guta šumska prostranstva širom Mediterana prerasla je u ozbiljnu krizu koja ozbiljno ugrožava ljudske živote i lokalnu infrastrukturu. Ekstremni toplotni talasi i nepovoljni vetrovi ubrzavaju širenje plamena, stvarajući nezapamćen pritisak na već prenapregnute hitne službe. Pored neposredne opasnosti od požara, elektroenergetske mreže u pogođenim regionima nalaze se pred kolapsom zbog preopterećenja i oštećenja ključnih dalekovoda.

Situacija je posebno dramatična u Grčkoj, koja se već drugu nedelju bori sa katastrofalnim šumskim požarima. Civilna zaštita ove zemlje drži šire područje Atine u stanju najvišeg nivoa opasnosti, dok se spasilačke ekipe neprekidno suočavaju sa novim žarištima. Lokalno stanovništvo i turisti iz ugroženih letovališta masovno se evakuišu, a vlasti pozivaju na maksimalan oprez i solidarnost u suzbijanju ove prirodne katastrofe.

Kriza se ubrzano širi i na zapadni deo kontinenta, gde su veliki požari zahvatili kritična područja Francuske i Španije. Vatrogasne snage u ovim zemljama ulažu nadljudske napore kako bi lokalizovale vatru koja preti naseljenim mestima i nacionalnim parkovima uključujući I šire područje glavnog grada Španije Madrida. Zbog ozbiljnosti situacije, pokrenuti su i međunarodni mehanizmi pomoći, uključujući slanje specijalizovanih kanadera i vatrogasnih timova iz drugih evropskih država i zajedničkih resursa Evropske komisije.

Vašington je povukao neočekivan diplomatski i finansijski potez, pošto je američki Stejt department zvanično odobrio masivan paket pomoći od blizu dve milijarde dolara namenjen vodećim globalnim zdravstvenim i humanitarnim organizacijama. Ova odluka doneta je mimo ranije utvrđenih planova i budžetskih restrikcija Kongresa, što ukazuje na hitnost situacije na globalnom planu. Sredstva će hitno biti prosleđena organizacijama kao što su Gavi (Globalni savez za vakcine), Unicef i Svetski program za hranu (WFP), sa primarnim ciljem da se spreči humanitarna katastrofa u najugroženijim delovima sveta.

Ovaj iznenadni humanitarni zaokret Sjedinjenih Američkih Država usmeren je na rešavanje dva najkritičnija globalna izazova: masovnu vakcinaciju dece i borbu protiv sve veće krize gladi. Finansijska injekcija omogućiće hitnu nabavku i distribuciju spasonosnih vakcina za najmlađe, ali i stabilizaciju lanaca snabdevanja hranom u regionima pogođenim ratnim sukobima i klimatskim promenama. Predstavnici međunarodnih organizacija pozdravili su ovu odluku Bele kuće, ističući da će američke milijarde direktno spasiti milione dečijih života i ublažiti akutnu nestabilnost u kritičnim zonama.

