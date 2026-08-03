EU ĆE BRANITI SVOJE GRANICE OD MIGRANATA! Hitno se oglasila Ursula fon der Lajen, evo šta je rekla o krizi u Seuti

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je danas da Evropska unija poveća podršku Maroku kako bi se sprečilo ponavljanje haotičnog pokušaja ulaska oko 50.000 migranata u špansku enklavu Seutu, koji se dogodio prošle sedmice.

U odgovoru na pismo koje joj je u subotu uputio španski premijer Pedro Sančez, a u koje je Rojters imao uvid, Fon der Lajen je navela da je Maroko važan strateški partner Evropske unije.

Maroko je važan strateški partner, posebno u našim naporima u borbi protiv krijumčarenja migranata i ilegalnih migracija."

"U saradnji sa Španijom, naročito kada je reč o Seuti i Melilji, mogli bismo da unapredimo sisteme ranog upozoravanja za upravljanje granicama i povećamo tehničku i finansijsku podršku Maroku", navela je predsednica Evropske komisije.

Migrantska kriza uzdrmala Evropsku uniju

Masovni priliv migranata, koji je počeo u četvrtak na jednoj od samo dve kopnene granice Evropske unije sa Afrikom – druga je granica između Maroka i španske enklave Melilje – izazvao je uzbunu širom Unije.

Italija je na mesec dana suspendovala primenu Šengenskog sporazuma u odnosu sa Španijom, iako Seuta nije deo šengenskog prostora, dok su 22 od 27 država članica EU zatražile koordinisanu akciju radi zaštite spoljnih granica.

Irska, koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije, saopštila je da je za utorak sazvala hitan video-sastanak ministara unutrašnjih poslova država članica kako bi razgovarali o migrantskoj krizi.

Kriza u Seuti predstavlja prvi veliki test novog Pakta Evropske unije o migracijama, kojim su definisana pravila za upravljanje migracijama i solidarnost među državama članicama.

Autor: Iva Besarabić