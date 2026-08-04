Brod pun migranata se zapalio u Lamanšu

Više od 150 migranata spaseno je nakon što se zapalio čamac kojim su pokušavali da pređu Lamanš i stignu do Velike Britanije, saopštile su francuske vlasti.

Prema navodima francuske Pomorske prefekture za Lamanš i Severno more, čamac je u utorak ujutru plovio ka britanskoj obali kada se zapalio njegov motor.

Ukupno 157 ljudi je spaseno i prevezeno ka luci Bulonj-sur-Mer. Za sada nema izveštaja o povređenima ili poginulima.

Incident se dogodio samo dan nakon što je britanski premijer Endi Bernam obećao da će njegova vlada biti "nemilosrdna" u suzbijanju dolazaka migranata u Veliku Britaniju malim čamcima.

Francuske vlasti navele su da je čamac isplovio iz Francuske u ponedeljak uveče.

Tokom noći pet osoba sa plovila zatražilo je pomoć i spaseno je, dok su ostali migranti odbili pomoć koju su nudili francuski patrolni brodovi.

"Odlučni da stignu u Ujedinjeno Kraljevstvo, migranti koji prelaze Lamanš malim čamcima odbijali su pomoć francuskih spasilačkih službi, prihvatajući je samo u situacijama krajnje nužde", navodi se u saopštenju francuske pomorske prefekture.

Zbog "strukturne krhkosti" plovila koja se koriste za prelazak Lamanša, francuske vlasti su odlučile da u tom trenutku ne intervenišu dodatno. Međutim, u utorak ujutru motor čamca se zapalio, nakon čega je, prema navodima vlasti, "integritet plovila veoma brzo počeo da se urušava".

Na lice mesta odmah su upućeni spasilački brodovi iz Francuske i Velike Britanije. Dva francuska plovila spasila su 103 migranta, dok su britanski brodovi izvukli još 54 osobe.

Svi spaseni prevoze se u luku Bulonj-sur-Mer, gde će im biti pružena medicinska pomoć.

Autor: Iva Besarabić