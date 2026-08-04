DAČIĆ POHVALIO NAŠE VATROGASCE! Heroji iz Srbije na prvoj liniji fronta: Pomažu u gašenju velikih požara u Francuskoj (FOTO)

Dok se na jugu Francuske vatrena stihija prostire na hiljadama hektara, 34 vatrogasca-spasioca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, uz podršku tročlanog medicinskog tima, rade rame uz rame sa francuskim kolegama u okrugu Var, kaže Dačić.

Na požarištu, gde je angažovano više od 1.600 francuskih vatrogasaca, naši pripadnici izvršavaju zadatke koje im poverava francuska komanda, od dogašivanja požara do probijanja zaštitnih pojaseva koji sprečavaju njegovo dalje širenje, dodaje ministar.

Kao deo velikog međunarodnog tima, svojim znanjem, disciplinom i profesionalnošću svakodnevno opravdavaju ukazano poverenje i pokazuju da se na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uvek može osloniti kada je najteže.

Kada pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obuku uniformu Srbije, sa sobom ne nose samo opremu. Nose poverenje, odgovornost i ugled svoje zemlje. A najlepša slika Srbije nastaje onda kada je ispišu svojim delima, zaključio je Dačić.

Autor: D.B.