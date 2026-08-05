Gari Kasparov ŠOKIRAO PLANETU: Rusija je ZOMBI NACIJA, neće postojati za 10 godina! Putin se drži na vlasti SAMO ZBOG JEDNE VELIKE LAŽI!

Legenda šaha iznela najmračnije prognoze do sada! Otkrio kako vlast u Moskvi obmanjuje narod dok se sprema POTPUNI SLOM države!

Slavni šahovski velemajstor i opozicioni aktivista Gari Kasparov izneo je zastrašujuće tvrdnje o budućnosti Rusije, poručivši da je raspad ove zemlje u potpunosti osiguran i neizbežan. Prema njegovim rečima, Rusija je u ovom trenutku postala prava zombi nacija koja opstaje i funkcioniše isključivo zahvaljujući tome što se sopstvenom stanovništvu konstantno servira lažna slika o navodnim teritorijalnim dobicima i uspesima.

LAŽNI NARATIV DRŽI PUTINA NA VLASTI!

Kasparov objašnjava da je upravo taj iskonstruisani i lažni narativ o pobedi jedino oružje koje predsedniku Vladimiru Putinu omogućava da zadrži apsolutnu kontrolu i kormilo vlasti. Stanovništvu se sistematski plasiraju obmane o teritorijalnom širenju kako bi se stvorio privid trijumfa i prikrilo stvarno stanje u kojem se zemlja nalazi.

POTPUNI SLOM ZA MANJE OD DECENIJE!

U svojoj izuzetno dramatičnoj prognozi koja je podigla ogromnu prašinu u svetskoj javnosti, Kasparov je dao i jasan vremenski okvir za nadolazeći kolaps. On je izričito naglasio da Rusija za deset godina od danas više definitivno neće postojati u svom sadašnjem obliku, čime je najavio potencijalno tektonske promene i potpuni preobražaj čitave nacije u bliskoj budućnosti.

