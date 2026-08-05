JEZIVO UPOZORENJE INTERPOLA! Veštačka inteligencija PREUZELA SAJBER KRIMINAL, šteta premašila POLA MILIJARDE DOLARA! Pravi se nova vrsta lažnih identiteta koji probijaju sve sisteme!

Objavljen šokantan izveštaj za 2026. godinu! Banke, telekomi i države na žestokom udaru, više od pola napada izvedeno uz pomoć naprednih robota!

Najnoviji i izuzetno zabrinjavajući izveštaj Interpola o sajber pretnjama u Africi za 2026. godinu otkriva da se sajber kriminal razvio u industrijalizovan i globalni ekosistem bez ikakvih granica. Hakerski napadi postaju sve brži, masovniji i teži za otkrivanje od strane žrtava i bezbednosnih platformi. Ono što posebno ledi krv u žilama jeste podatak da je veštačka inteligencija povezana sa više od 55 odsto svih prijavljenih sajber zločina na ovom kontinentu, pri čemu su online prevare ubedljivo najčešći oblik napada.

ŠTETA DUPLIRANA, GUBICI VRTOGLAVI!

Sektor finansijskih usluga, telekomunikacioni giganti i ključne državne institucije našli su se na najžešćem udaru ove opasne mreže kriminalaca. Finansijski gubici uzrokovani sajber kriminalom više su nego udvostručeni u odnosu na 2024. godinu i porasli su na vrtoglavih 484 miliona dolara. Pored toga, čak 72 odsto anketiranih zemalja prijavilo je postojanje organizovanih centara za prevare, pri čemu se najveća koncentracija ovih ilegalnih baza nalazi u južnoj i zapadnoj Africi.

PAKLENA TEHNOLOGIJA ZAOBILAZI BIOMETRIJU!

Posebno alarmantan trend iz izveštaja jeste činjenica da kriminalci sada masovno koriste veštačku inteligenciju kako bi pravili takozvane sintetičke identitete. Kombinovanjem stvarnih ličnih podataka sa potpuno izmišljenim elementima, hakeri sa lakoćom zaobilaze dosad najsigurnije biometrijske provere. Na taj način sajber kriminalci ne samo da pljačkaju stotine miliona dolara, već potpuno uništavaju tradicionalne sisteme zaštite privatnosti i bezbednosti.

