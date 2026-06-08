LUČIĆ PREZADOVOLJAN REZULTATIMA: Telekom Srbija još 20 godina nezaustavljiv, sledeći cilj je profit od pola milijarde evra!

Posle rekordne 2025. godine, uključujući neto profit samo na domaćem tržištu od 211 miliona evra, a prihode merene milijardama, za Telekom Srbija dolaze još bolja vremena. Vrlo realna očekivanja za 2026. godinu su rast neto profita na preko 300 miliona evra, a u narednih pet godina na pola milijarde.

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, istakao je gostujući na TV Prva da je tržišna pozicija kompanije izuzetno stabilna.

Sada je naša tržišna pozicija tako dobra da u narednih bar deset ili, tačnije, 20 godina niko ne može da nas poremeti u Srbiji i punim kapacitetom možemo da se usmerimo na prioritete kao što su širenje na dijasporu, ulaganja u startapove i multimedija - izjavio je Lučić.

Prošla godina je za kompaniju bila izuzetna, sa prihodom na nivou grupacije od 2,3 milijarde evra (od čega u Srbiji 1,7 milijardi), dok je zahvaljujući akvizicijama broj korisnika povećan za više od pola miliona.

Potvrda tih rezultata je izuzetno dobar međunarodni kreditni rejting koji su nam dale globalne agencije, najbolji do sada. Drugi put smo izdali korporativne evroobveznice, ovog puta u vrednosti od 1,95 milijardi evra, što je fantastičan rezultat uz ukupno interesovanje investitora iz celog sveta od 14 milijardi - naglasio je Vladimir Lučić.

Očekivanja za ovu godinu su još veća, a Lučić objašnjava i kako će se troškovi dodatno smanjiti:

Kupovinom TV Sportklub uspeli smo da značajno spustimo cenu sportskih prava, koja su sada i četiri puta povoljnija, tako da će nam taj trošak značajno pasti. Prema vrlo realnim projekcijama, Telekom Srbija u sledećih pet godina treba da dođe u situaciju da ima neto profit od preko pola milijarde evra.

Lučić je podsetio da je Telekom ostao nezaustavljiv uprkos sedmogodišnjoj negativnoj kampanji konkurencije i nepovoljnom globalnom kontekstu. Širenje na inostrano tržište ostaje jedan od ključnih fokusa.

Intenzivno radimo na povećanju broja korisnika u Nemačkoj, a od septembra kreće naša mobilna telefonija u SAD. Već sada imamo preko pola miliona jedinstvenih korisnika u inostranstvu, van regiona, a i taj broj će višestruko da raste - poručio je generalni direktor Telekoma.

Zadovoljstvo ishodom izbora na KiM - Sa Kosova i Metohije stigli su odlični rezultati izbora u srpskim sredinama. Ubedljiva pobeda Srpske liste, uz veliku izlaznost, važna je i za našu kompaniju MTS na KiM. Albanski predstavnici nametnuti na severu otežavali su nam poslovanje na svaki mogući način, u saradnji sa Kurtijevom administracijom. Na KiM imamo više od 250 zaposlenih, kojima se najiskrenije zahvaljujem na profesionalizmu, ali i na hrabrosti, sve naše usluge funkcionišu besprekorno, a poslujemo pozitivno, samoodrživo, za razliku od ostalih operatera u Pokrajini - izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Autor: D.S.