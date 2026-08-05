JEZIVI DETALJI PROCURILI U JAVNOST, PEKING PRATI SVAKI KORAK STRANACA! Istraživač upao u tajnu policijsku bazu i ostao u ŠOKU: Našao svoje podatke, fotke i brojeve pasoša!

Nujork Tajms razotkrio kineski sistem za špijunažu! Na udaru novinari, diplomate i građani zapadnih zemalja, prate im se čak i sedišta u vozu i odlasci u bolnicu!

Holandski istraživač sajber bezbednosti iz Amsterdama Mark Hofer naišao je na potpuno nezaštićenu bazu podataka kineske policije i ostao u potpunom šoku kada je u njoj pronašao skoro dvanaest hiljada ličnih dosijea stranih državljana. Među tim tajnim dokumentima nalazili su se i njegovi sopstveni podaci iz pasoša, kao i zvanična fotografija iz imigracione službe, što je bio samo vrh ledenog brega ove skandalozne špijunske afere.

TAJNI SISTEM PRATIO SVAKI KORAK STRANACA!

Velika istraga uglednog američkog lista Nju Jork Tajms razotkrila je da je lokalna policija u kineskom gradu Džangđijakou napravila digitalni sistem praćenja pod nazivom "Platforma za dinamičku kontrolu osoblja iz inostranstva". Ovaj opasni softver napravljen je u saradnji sa kompanijom Oridžin Dajnamik iz Pekinga koja ima direktnu podršku države, a služio je za konstantan nadzor više od sedamsto stranaca sa dugotrajnim boravkom i više od trista međunarodnih novinara.

PRATILI IM ČAK I ODLAZAK U LEKARA I KUPOVINE NA PUMPI!

Tajni sistem bilježio je apsolutno sve detalje iz privatnog života praćenih ljudi, uključujući precizne brojeve sedišta u vozovima, kupovine na benzinskim pumpama, posete bolnicama, kao i snimke prepoznavanja lica u lokalnim ski centrima i tržnim centrima. Pored toga, platforma je praveći grafikone društvenih odnosa povezivala ljude koji su se našli na istim lokacijama ispred kamera, dok su posetioci iz takozvanih zemalja "Saveza pet očiju", odnosno iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda, bili posebno označeni i stavljeni pod specijalni špijunski nadzor.

PROCURILI I PODACI O DECI!

Novinari Nju Jork Tajmsa nezavisno su potvrdili verodostojnost ovih proirenih podataka nakon što su u bazi pronašli tačne dosijee svoje bivše dopisnice, zajedno sa njenim brojem pasoša i imenom njenog deteta. Iako vlasti u Pekingu ovakve sisteme masovnog prikupljanja podataka često pravdaju navodnom brigom za javnu bezbednost, razotkrivanje privatnih života, putovanja i ličnih kontakata stranih državljana bez ikakve osnovne zaštite podataka izazvalo je ogromnu zabrinutost i skandal širom sveta zbog neprihvatljivog mešanja i državne kontrole Kineske komunističke partije.