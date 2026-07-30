Kina kontroliše čak 94 odsto ključnih polaznih materijala neophodnih za proizvodnju osnovnih zapadnih antibiotika, poput amoksicina.

Pored te dominacije na tržištu, nove uredbe kineskih vlasti dodatno otežavaju situaciju međunarodnim kompanijama koje pokušavaju da izmeste svoju proizvodnju van granica te zemlje.﻿

Naredbama Državnog veća pod brojevima 834 i 835, Komunistička partija Kine uvela je rigorozne kazne za strane kompanije koje pokušaju da prebace svoje proizvodne linije u druge države ili sprovedu nezavisne kontrole o upotrebi prinudnog rada unutar kineskih fabrika. Ovi propisi daju kineskim vlastima široka ovlašćenja, uključujući zamrzavanje imovine, zabranu izvoza i pokretanje istraga protiv firmi koje nastoje da diversifikuju svoje lance snabdevanja.

Američki senator Rik Skot objavio je video-poruku u kojoj upozorava da prekomerna zavisnost od Pekinga u pogledu aktivnih farmaceutskih sastojaka predstavlja ozbiljnu pretnju po nacionalnu bezbednost. S obzirom na to da oko 90 odsto generičkih lekova koji se izdaju na recept u Sjedinjenim Američkim Državama zavisi od sirovina iz inostranstva, Skot insistira na hitnom donošenju saveznih zakona kako bi se proizvodnja lekova vratila u američke fabrike.

Potezi Pekinga otvaraju ključno pitanje za zapadne zemlje: ukoliko Kina u nekom budućem trgovinskom sporu odluči da obustavi izvoz esencijalnih farmaceutskih sirovina, koliko bi brzo zapadni zdravstveni sistemi mogli da reaguju i prilagode se pre nego što zdravstvene ustanove ostanu bez osnovnih lekova?

