Kina uspešno lansirala raketu nosač Dugi marš-10B

Kina je danas uspešno lansirala raketu-nosač Dugi marš-10B sa lansirnog poligona za komercijalne svemirske letelice u južnoj kineskoj provinciji Hajnan, ostvarivši tako svoju prvu misiju kontrolisanog vraćanja prvog stepena rakete-nosača.

Raketa je tokom svog prvog leta poslala teret u zadatu orbitu, prenela je agencija Sinhua.

Nakon odvajanja prvog i drugog stepena rakete, prvi stepen se vratio i uspešno je uhvaćen na pomorskoj platformi putem sistema za hvatanje mrežom.

Ova misija označila je prvo uspešno kontrolisano vraćanje prvog stepena rakete-nosača u Kini, što predstavlja veliki proboj u tehnologiji raketa za višekratnu upotrebu, navodi agencija.

Nakon odvajanja od drugog stepena, prvi stepen rakete Dugi marš-10B započeo je svoje šestominutno povratno putovanje.

Kako se navodi, za razliku od tradicionalnih metoda, Dugi marš-10B koristi jedinstveni sistem za spasavanje mrežom sa mora, u kojem raketa direktno leti u masivnu mrežu sa mora i biva zahvaćena.

Podržavajući ovu inovaciju, Kineska akademija za tehnologiju lansirnih vozila (CALT) isporučila je prvu platformu sa mora za spasavanje rakete mrežom u novembru 2025. godine.

Sa dimenzijama 144 metra sa 50 metara, i deplasmanom od 25.000 tona pri punom opterećenju, brod služi kao ključna osnova za ovaj sistem.

Raketa-nosač Dugi marš-10B, komercijalno lansirno vozilo na tečno gorivo za višekratnu upotrebu, visoka je približno 63 metra sa prečnikom od pet metara.

Ona ima potisak pri poletanju od oko 890 tona i masu od približno 760 tona. U svojoj konfiguraciji za višekratnu upotrebu, raketa-nosač ima nosivost u niskoj Zemljinoj orbiti od 16 tona.

Stručnjaci su istakli da je dizajnirana prvenstveno za kinesko tržište komercijalnih lansiranja, i da se može pohvaliti većim kapacitetom podizanja i većom prilagodljivošću misiji.

Kako se navodi, raketa može da ispuni različite zahteve misije, uključujući raspoređivanje satelitskih internet konstelacija u niskoj orbiti i lansiranje velikih komercijalnih satelita, uz značajno smanjenje troškova lansiranja zahvaljujući ponovnoj upotrebi.

“Rakete Dugi marš-10A, 10B i 10C zajedno će činiti okosnicu kineskog sistema za svemirski transport“, rekao je stručnjak Kineske inženjerske akademije Long Lehao.

On je istakao da će ovaj trio pokretati visokofrekventna lansiranja za višekratnu upotrebu i proširiti domet čovečanstva u svemiru.

Autor: D.B.