Kineski astronauti završili treću svemirsku šetnju: Produžena misija u Nebeskoj palati

Posada misije Šendžou-21 na kineskoj svemirskoj stanici Tjangon (u prevodu Nebeska palata) uspešno je završila svoju treću seriju aktivnosti van letelice (EVA) u petak, saopštila je Kineska agencija za svemirske letove sa ljudskom posadom (CMSA), a prenosi CGTN.

Trio astronauta – Džang Lu, Vu Fej i Džang Hongdžang – završio je svoje zadatke u 1.36 posle ponoći i to nakon 5,5 sati bliske saradnje, uz pomoć robotske ruke svemirske stanice i zemaljskog tima.

Tokom svemirske šetnje, oni su završili instalaciju uređaja za zaštitu od svemirskog otpada i izvršili inspekcije spoljne opreme i objekata svemirske stanice, uz ostale zadatke.

Džang Lu je do sada izveo sedam aktivnosti van letelice, čime je postavio novi rekord po broju izlazaka u svemir za jednog kineskog astronauta.

Od završetka svoje druge serije aktivnosti van letelice 16. marta, posada Šendžou-21 postojano je napredovala u eksperimentima i testovima u oblastima koje uključuju nauku o životu u svemiru, istraživanje ljudi i fiziku mikrogravitacije, i kontinuirano je sprovodila monitoring životne sredine, inspekciju i održavanje opreme, kao i upravljanje materijalima. Takođe su završili vežbe za hitne slučajeve sa pritiskom na celom sistemu, obuku za spasavanje u orbiti i pripreme za aktivnosti van letelice.

Trojica astronauta su u orbiti više od pet meseci i svi su u dobrom radnom i životnom stanju.

Radi dalje validacije tehnologija za dugotrajni boravak u svemiru i maksimalnog iskorišćenja prednosti misije hitnog snabdevanja svemirske stanice letelicom Šendžou-22, nakon pažljive evaluacije i procene, planirano je da se boravak posade u orbiti produži za oko mesec dana.

Tokom nastavka misije, posada će nastaviti da sprovodi relevantne naučne eksperimente i tehničke testove, i proslaviće Dan svemira Kine i Međunarodni praznik rada u orbiti.

