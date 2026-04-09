Kapsula Orion vraća se sa druge strane Meseca: Posada misije Artemis II sprema se za povratak na Zemlju (FOTO)

Četvoročlana posada misije američke svemirske agencije (NASA) Artemis II sprema se za sutrašnji povratak na Zemlju, nakon što je prethodno u svojoj kapsuli Orion otputovala do druge strane Meseca, najdalje od Zemlje ikada u istoriji.

Kapsula Orion treba da se spusti kod obale Južne Kalifornije u petak uveče, a na putu kući, dostići će brzinu do 38.365 kilometara na sat dok ulaze u Zemljinu atmosferu, što je faza misije sa visokim rizikom, prenosi Rojters. Pilot misije Artemis II Viktor Glover, njegove kolege astronauti NASA Rid Vajzman i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen su prvi astronauti u seriji misija koje su vredne više milijardi dolara u okviru programa Artemis, koji ima za cilj da vrati ljude na površinu Meseca do 2028. godine, pre Kine, i da uspostavi dugoročno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Mesecu tokom naredne decenije, uz izgradnju baze za potencijalne buduće misije na Mars.

Koh je, na prvoj konferenciji za novinare u svemiru, predstavila seriju misija kao štafetnu trku, navodeći da su astronauti kupili palice koje "fizički to simbolizuju".

"Planiramo da ih predamo sledećoj posadi, i svaku stvar radimo imajući to na umu", rekla je Koh.

Ta sledeća misija, Artemis III, uključivaće test pristajanja u niskoj Zemljinoj orbiti između kapsule Orion i oba astronauta lunarnih lendera koje NASA planira da koristi da postavi svoje astronaute na Mesec u kasnijim misijama. Artemis IV, koji je planiran za 2028. godinu, bio bi prvo planirano sletanje na Mesec sa posadom u tom programu misija, i prvo od Apola 17 1972. godine.

Autor: Jovana Nerić